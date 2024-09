Osimhen all’Inter, proposta clamorosa

Avvio di stagione deludente per Lautaro Martinez e Vlahovic, da qui la clamorosa suggestione di un ritorno di Victor Osimhen in Italia

Stanno deludendo entrambi, anche se in modo diverso. Lautaro è per sua stessa ammissione ancora lontano dalla forma perfetta, non segna ormai da parecchi mesi, e ciononostante rappresenta per l’Inter un giocatore fondamentale a livello tecnico, morale e tattico. La posizione di Dusan Vlahovic, alla Juve, non è così salda già da un po’ di mesi.

L’attaccante ventiquattrenne serbo non è mai stato un giocatore gradito a Giuntoli: il dirigente lo avrebbe volentieri ceduto al miglior offerente. Si sperava in una rinascita dopo l’addio di Allegri, ma sembra che finora Vlahovic non sia riuscito a conquistare nemmeno Thiago Motta.

Se l’ex Fiorentina è rimasto ancora a Torino è solo perché nessuno si è mai fatto avanti con una proposta concreta di acquisto… Tutto lascia dunque ipotizzare che il serbo sia ancora considerato come un elemento sacrificabile.

I bianconeri sono tornati a esprimere grande compattezza in difesa e hanno cominciato pure a mostrare una manovra leggermente più fluida rispetto a quella messa in campo nelle ultime due stagioni. Ma, nonostante l’arrivo di Motta, la squadra sembra assai timida in attacco. Ecco perché nelle ultime ore si è tornati a parlare di una possibile rivoluzione nel reparto. Ci vorrebbero volti nuovi per la Juve…

Osimhen alla Juve o all’Inter: la clamorosa suggestione di mercato

Così è venuto fuori un nome assai suggestivo: quello di Victor Osimhen. Osimhen alla Juventus: ecco quella che potrebbe essere la clamorosa idea di mercato di Cristiano Giuntoli per il post Vlahovic. Fattibile? Be’, la prospettiva di un passaggio dell’ex azzurro in bianconero è molto complicata, anche perché bisognerebbe comunque trattare con il Napoli o si dovrebbe bypassare il confronto con De Laurentiis tirando fuori il prezzo della clausola di rescissione (che secondo alcune fonti non sarebbe però valida per l’Italia).

Nessuno conosce con precisione i termini del rinnovo stipulato da Osimhen con il Napoli prima del prestito in Turchia. Si sa solo che il nigeriano ha preteso l’inserimento di una clausola di rescissione molto più bassa rispetto alla precedente di 130 milioni. C’è chi parla di 80 milioni e chi di 75. Una cifra in ogni caso alta per il calcio italiano, e specie per club come la Juve che quest’estate hanno già speso parecchio.

L’unica possibilità di poter arrivare al nigeriano sarebbe quella di poter investire soldi freschi garantiti da una cessione importante. Cedendo Vlahovic, che quest’anno ha cominciato a guadagnare 12 milioni a stagione, la Juve potrebbe poter contare su un bel tesoretto con cui ingaggiare un top.

Perché cedere Vlahovic

A livello tecnico, Osimhen potrebbe essere un interprete adeguato per adattarsi all’idea calcio di Motta. E si dà per scontato che possa anche essere un obiettivo gradito a Giuntoli.

Altre voci sostengono che la dirigenza juventina si impegnerà innanzitutto a poter vendere Vlahovic. Anche se il serbo, già nelle prossime settimane, potrebbe rinnovare con il club bianconero. Un prolungamento sarebbe necessario sia per allontanare la scadenza oggi fissata a giugno 2026, sia per poter ammortizzare meglio i costi a bilancio. E un rinnovo, in ogni caso, non escluderebbe l’ipotesi di una cessione, anche con relativo sconto rispetto alle pretese della scorsa estate.

Non ci sarebbe solo la Juve, sul nigeriano. Gli intermediari vicini all’attuale attaccante del Galatasaray potrebbero offrirlo anche all’Inter in vista della prossima stagione. Per i nerazzurri, però, l‘affare è praticamente impossibile. Il club non potrebbe gestire gli eventuali costi dell’operazione (ingaggio, cartellino, commissioni, eccetera). Inter, per Marotta e Ausilio l’unico obiettivo in attacco al momento è David: un nome a zero. La situazione potrebbe cambiare solo in caso di uscita di Thuram o Lautaro: due strade oggi non previste.