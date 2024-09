Inter, firma a un passo dello svincolato: arriva a gennaio

Il centrale ha deciso per il suo futuro, ma dovrà aspettare la sessione invernale per approdare in Serie A. Seguito anche dall’Inter, era svincolato dopo la chiusura dell’ultima finestra di mercato

Messa una pietra sopra l’altalenante prestazione offerta contro il Milan, da cui l’Inter è uscita sconfitta con un gol di Gabbia allo scadere, Simone Inzaghi ha ripreso a lavorare duramente assieme al resto dello staff per affinare ciò che non ha funzionato e risvegliare energie mentali sopite. Il tutto in funzione del prossimo match del campionato di Serie A, contro l’Udinese.

I friulani arrivano da un ottimo momento di forma e avranno tutto l’interesse a riconfermare l’incredibile avvio di stagione, anche grazie al supporto del fantasista francese Thauvin. Nel mentre, il club bianconero sta operando anche sotto copertura fronte mercato per anticipare la concorrenza in relazione al possibile trasferimento di un nome particolarmente caldo nel corso delle ultime settimane.

Trattasi di Oumar Solet, difensore centrale francese accostato anche all’Inter in passato, orfano di una separazione con il Salisburgo a mezzo di una risoluzione consensuale del contratto. Il calciatore sarebbe potuta essere un’opzione interessante da schierare al centro della difesa nerazzurra se non fosse arrivato l’innesto di Tomas Palacios, etichettato dallo stesso Inzaghi come una pedina da poter sfruttare anche al centro del reparto a tre.

Solet verso l’Udinese, percorso già tracciato: era un’opzione per l’Inter

Così Solet non ha perso tempo nel sondare delle alternative che sono giunte anche da lontano, come nel caso del campionato arabo. Ciononostante non tutto gira necessariamente attorno al denaro: l’ex Salisburgo è consapevole delle chance di crescita in Europa e vorrebbe farlo con un club entro le cui mura potrebbe avere un ruolo di prim’ordine.

Motivo per cui avrebbe scelto proprio l’Udinese, scartando opzioni interessanti persino In Premier League e Bundesliga. Stando alle recenti informazioni lanciate da ‘Sky Sport’, l’accordo sarebbe ormai ad un passo. Solet dovrebbe però legarsi ai colori bianconeri soltanto dalla prossima sessione invernale di mercato, in quanto protagonista di una risoluzione contrattuale avvenuta a mercato già chiuso. Fosse stato uno svincolato già dai mesi passati, il problema non si sarebbe posto. Un’attesa che varrà certamente la pena sopportare.