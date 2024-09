Inter-Juve, affare doppio a gennaio: c’è un nome clamoroso

È ancora presto per allarmarsi, ma l’avvio deludente stagione per Inter e Juve potrebbe imporre un affare doppio a gennaio

Inter e Juve potrebbero, per necessità, segnalarsi tra le protagoniste del mercato di gennaio. Entrambe hanno pochi fondi a disposizione per rinforzarsi, e per questo dovrebbero muoversi prima in uscita. I nerazzurri dovrebbero almeno provare a sfoltire e a liberare spazio salariale; per i bianconeri il bisogno impellente è quello di incassare.

Motta ha già ottenuto quest’estate molti dei rinforzi richiesti da parte della società: altri investimenti potrebbero arrivare solo a fronte di cessioni eccellenti o di palesi necessità tecniche rivelate da risultati sotto le aspettative. Per Inzaghi la situazione è differente: l’allenatore dell’Inter aveva timidamente richiesto rinforzi di qualità in attacco e in difesa (si aspettava Gudmundsson e Hermoso) ma si è dovuto accontentare del giovanissimo Palacios e di reintegrare in rosa il Tucu Correa.

Probabilmente lo stesso Inzaghi si è fidato un po’ troppo della rosa a sua disposizione, immaginando di poter ottenere dagli interpreti che hanno conquistato la seconda stella un’altra annata di grandi prestazioni. Ma finora le cose sembrano essere andate diversamente. Alcuni giocatori sembrano ancora fuori forma (Lautaro, Pavard, Calhanoglu). E altri cominciano a rivelare cali compatibili con la loro situazione anagrafica (Acerbi, Mkhitaryan, Arnautovic).

Lato Inter, i nomi in bilico sono quelli di Joaquin Correa, Marko Arnautovic, TJ Buchanan, Frattesi e Palacios. Del mazzo, il più complicato da piazzare è l’attaccante argentino. Poche illusioni: per i nerazzurri, sarà assai difficile riuscire a guadagnare anche qualche spiccio dall’uscita di un giocatore di fatto senza mercato che, a gennaio 2025, si troverà a cinque mesi dalla scadenza del proprio contratto.

Cessioni in vista per Inter e Juve a gennaio 2025: due affari complicati

Per i bianconeri occhio alla situazione di Douglas Luiz, finora ai margini del progetto targato Motta nonostante i 50 milioni di euro (questo il dato espresso dal bilancio) spesi per lui.

Il brasiliano, visto l’investimento importante, potrebbe partire però solo in prestito. Potrebbero esserci varie squadre interessate sia in Italia che all’estero. Per Correa, invece, la via della cessione a titolo temporaneo è a oggi impossibile. Per far sì che l’argentino possa di nuovo uscire in prestito l’Inter dovrebbe prima rinnovargli il contratto.

Douglas Luiz era stato presentato come uno dei grandi colpi del mercato estivo juventino, ma finora si è visto i campo molto poco. In tutto ha giocato 137′ in 5 gare di campionato, avendo modo di riscaldarsi davvero solo durante un’oretta scarsa di sgroppate contro l’Empoli. Il problema è tattico: il brasiliano sembra poco inquadrabile nel 4-2-3-1 di Thiago Motta.

Anche alcuni top sono in bilico

Potendo, Cristiano Giuntoli cederebbe subito anche Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo sta deludendo dal punto di vista sportivo e rappresenta un grosso problema per il bilancio del club. Per poter ammortizzare il suo peso economico, la Juve gli ha già proposto un rinnovo. Finora, però, le discussioni preliminari fra le parti non hanno offerto segnali incoraggianti.

Cristiano Giuntoli ha già incontrato l’entourage del ragazzo per cercare una soluzione che possa soddisfare tutti. Per la Juve la soluzione ideale sarebbe estendere l’accordo fino al 2029, con ingaggio a 10 milioni a stagione (attualmente il serbo ne dovrebbe guadagnare 12). Si parla anche di un tentativo di spalmanre parte dell’ingaggio aggiungendo un anno al nuovo contratto in cui il calciatore dovrebbe accontentarsi di non beccare un euro.

La soluzione, ovviamente, non appare così gradita all’attaccante. Ecco perché la firma del rinnovo è ancora lontana. A Torino non escldono dunque che, in caso di un’offerta interessante dall’estero, l’ex Viola possa anche uscire a gennaio.