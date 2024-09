Doppio scambio con Thuram e Vlahovic: ci provano già a gennaio

ll francese dell’Inter e il serbo della Juve potrebbero finire al centro di un clamoroso intreccio di mercato: affare con scambio

Rivali. Se non nella corsa al titolo di capocannoniere – per ora uno è più avanti rispetto all’altro ma le cose potrebbero rapidamente cambiare – quanto meno nell’appartenenza a due club che probabilmente si contenderanno il titolo fino alla fine della stagione. Un’annata certamente partita in modo differente per Marcus Thuram e Dusan Vlahovic, due dei giocatori dal cui stato di forma dipende molto delle fortune di Inter e Juve.

Il francese figlio d’arte si è messo in luce con una partenza a razzo dal punto di vista delle realizzazioni personali. Con quattro gol – ed un’autorete provocata – nelle prime tre giornate di campionato, Marcus Thuram è stato letteralmente l’àncora a cui si è attaccata l’Inter in assenza dei gol di capitan Lautaro, ancora a secco tanto in Serie A quanto in Champions.

L’ex Viola invece, costantemente sotto la lente d’ingrandimento per dei numeri troppo discontinui, è stato di fatto un fattore solo alla seconda giornata, quando in quel di Verona ha realizzato una doppietta che ha grandemente contribuito alla vittoria dei bianconeri contro l’ottima formazione scaligera.

Appetiti dai club stranieri già da qualche stagione, i due attaccanti sono ora finiti nel mirino di una big inglese che ha forse nell’assenza di un vero bomber spaccaporte il suo tallone d’Achille. La società britannica, che nel frattempo segue anche le costosissime piste Viktor Gyökeres e Jhon Duran, potrebbe farsi viva con nerazzurri e bianconeri per un possibile affascinante scambio di mercato. Un affare da concludere già nel prossimo mercato di gennaio.

Inter e Juve, c’è la proposta dell’Arsenal: Arteta ne vuole uno

Già corteggiato dai Gunners nell’estate precedente al suo discusso passaggio alla Juve, Dusan Vlahovic resta un obiettivo per l’attacco del club londinese. Anche Marcus Thuram, le cui quotazioni sono in costante rialzo da quando veste la maglia della Beneamata, è finito nell’agenda di mercato di Mikel Arteta. Lo riferisce il portale inglese esperto di mercato ‘Caughtoffside’.

Le quotazioni relativamente accessibili – per lo meno rispetto ai due obiettivi sopracitati – dei due starebbe ingolosendo la dirigenza britannica. Che sa di avere in mano una potenziale arma di convincimento, capace anche di abbassare il comunque importante cash che Marotta e Giuntoli chiederebbero per i loro attaccanti.

Si tratta di Takehiro Tomiyasu, il giapponese già visto all’opera in Italia con la maglia del Bologna, e già profilo gradito ad entrambi i club italiani. Condizionato dalla sfortuna e dai troppi infortuni nella sua avventura londinese, l’asiatico potrebbe rappresentare un’ottima contropartita tecnica parziale in vista di un colpo che comunque prevederebbe un esborso economico importante per la pur ricca società inglese.