Thuram incontenibile: il video dell’Inter fa sognare e discutere i tifosi

Un video pubblicato dall’Inter che vede come protagonista Marcus Thuram sta facendo sognare e discutere i tifosi: cosa sta succedendo

Marcus Thuram resta l’unico attaccante dell’Inter a essere andato a segno in gare ufficiali in questa stagione. Lautaro Martinez non è ancora al massimo, anzi è ben lontano dal bomber che ha fatto impazzire l’Italia e tutto il mondo nella scorsa stagione, anche con la maglia dell’Argentina.

Mehdi Taremi fa tanto lavoro sporco, ma ancora non è stato decisivo sotto porta, mentre Marko Arnautovic e Joaquin Correa partono dietro nelle gerarchie dopo una stagione travagliata e sarà difficile far cambiare idea al loro allenatore.

Nell’ultima settimana, dopo la sconfitta nel derby, si è discusso tanto di quali debbano essere le gerarchie per quelle due posizioni, soprattutto ora che la forma fisica del Toro non è al top. L’alternanza sarà continua per via dei tanti impegni ma, ora come ora, Thuram sembra un profilo unico e indispensabile per allungare la squadra. Proprio contro l’Udinese, la prossima avversaria dell’Inter in Serie A, anche nella scorsa stagione aveva dato prova di tutte le sue qualità.

L’Inter ricorda Thuram e la grande discesa contro l’Udinese: i tifosi rispondono

Come potete vedere dal post in alto, l’Inter ha voluto ricordare attraverso il suo profilo X una grande discesa che aveva visto come protagonista proprio Thuram contro i friulani. Il francese aveva attaccato la profondità e aveva messo a sedere il difensore avversario, prima di mettere al centro un pallone parecchio invitante per Frattesi, che in quel caso aveva sprecato malamente.

Si tratta di un compendio di quello che il bomber della nazionale francese è capace di fare, sia in termini di reti sia nelle assistenze per i compagni. Di sicuro, proverà a far male e a far sognare i suoi tifosi anche domani, ma nel frattempo i supporters nerazzurri hanno reagito con un misto tra meraviglia per la sua giocata, ma soprattutto con un po’ di negatività.

Che ricordi — Forza Interisti (@InteristiForza) September 27, 2024

Mettete pure i 5 gol subiti in 5 partite… evitare sti video — Papito (@interismo1908) September 27, 2024

Come potete vedere dai post che vi abbiamo proposto, regna ancora un po’ di stizza per l’ultima prestazione e il dito è puntato soprattutto contro la difesa, anche se c’è pura nostalgia per un attacco che sembra fare un po’ meno male in questo momento.