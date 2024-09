Dove vedere Udinese-Inter: Sky o DAZN, diretta tv e streaming

Tra poche ore Udinese-Inter, primo match del sabato della 6.a giornata di Serie A. Tutte le indicazioni su dove vederlo

E’ da quasi un anno che l’Inter non disputa una partita di campionato di sabato alle 15. L’ultimo precedente è datato 7 ottobre 2023 con il 2-2 contro il Bologna a San Siro. Oggi si torna in campo contro l’Udinese in quest’orario insolito per i nerazzurri e le altre big della Serie A.

Una trasferta significativa quella in terra friulana per l’Inter, chiamata a un’immediata risposta dopo la sconfitta nel Derby di domenica scorsa che ha interrotto il ciclo vincente contro i rossoneri. Vittoria che all’Inter manca dal 4-0 rifilato all’Atalanta a fine agosto. Un ritorno ai tre punti che consentirebbe oggi ai nerazzurri di superare l’Udinese in classifica e agganciare provvisoriamente la vetta della graduatoria in attesa dei match di Torino, Napoli e Juventus.

Novità importanti nella formazione iniziale. Inzaghi deve rinunciare all’infortunato Barella, sostituito da Frattesi. Ballottaggio tra Zielinski e Mkhytarian a centrocampo mentre Bisseck sostituirà Pavard in difesa. In attacco confermati Thuram e Lautaro Martinez con Taremi di nuovo in panchina e pronto a subentrare a partita in corso. Nell’Udinese out Payero, infortunato contro la Salernitana in Coppa Italia. In avanti, Runjaic si affida a Thauvin e Lucca.

Dove vedere Udinese-Inter in streaming e diretta tv

Se vi starete domandando dove vedere Udinese-Inter di sabato 28 settembre, eccovi la risposta. Il match del Bluenergy Stadium è un’esclusiva di DAZN e sarà visibile tramite l’applicazione disponibile per smart tv, dispositivi mobili, decoder Sky Q e Tim Vision, Amazon Fire Stick e console di gioco. La visione della partita in streaming è possibile anche da pc sul sito omonimo di Dazn.

In diretta tv, Udinese-Inter sarà trasmessa su Zona Dazn, canale visibile in opzione aggiuntiva al proprio abbonamento Dazn sul canale 214 del decoder Sky e Tivusat. Nelle edizioni pomeridiane di Sky Sport 24 andranno in onda gli highlights della partita. Per vederli in chiaro occorre attendere la serata con la pubblicazione sui canali Youtube della Serie A e di Dazn.

Si conosce già la programmazione tv delle ultime due partite che attendono l’Inter prima della pausa di ottobre per le Nazionali. I nerazzurri torneranno in campo martedì 1 ottobre contro la Stella Rossa in Champions League, partita visibile in esclusiva su Sky Sport. Sabato prossimo, 5 ottobre, match di alta classifica con il Torino a San Siro alle 20.45 in diretta, in simulcast, su Dazn in streaming e Sky Sport in diretta tv.