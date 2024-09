Inzaghi: “Deve venire fuori l’Inter di sempre”. Poi ‘avvisa’ Frattesi

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi prima del fischio d’inizio del match tra Udinese e Inter valevole per la sesta giornata di Serie A

“Oggi deve venire fuori l’Inter di sempre”. Così Inzaghi a ‘Dazn’ prima della sfida con l’Udinese. Il tecnico chiede una prova di carattere e orgoglio per riscattare il brutto ko nel derby. “Abbiamo passato questi giorni a lavorare bene e ad analizzare dove dovevamo fare meglio. Con il Milan ci sono stati dei momenti che dovevamo comportarci in modo differente ed essere più squadra. Abbiamo perso meritatamente”.

“Abbiamo preso gol in piazzata e su palla inattiva, concedendo troppo – ha aggiunto Inzaghi restando sul derby – Sappiamo che il Milan è una squadra di strappo, per questo abbiamo cercato di capire dove fare meglio in funzione anche della gara di oggi con l’Udinese, una squadra con un’ottima classifica. Dobbiamo farci trovare pronti”.

Inzaghi non rinuncia a Lautaro, nonostante l’argentino non sia al top della forma e ancora a secco in stagione: “Non parlerei solo di Lautaro, ma di una squadra matura e non contenta dell’ultima partita. Dovrà fenire fuori l’Inter che ci ha caratterizzato in questi anni”.

Toccherà a Frattesi, alla seconda da titolare, sostituire invece l’infortunato Barella: “È una chance importante per lui. Davide lavora bene e ci ha dato tante soddisfazioni. Deve continuare a lavorare come da quando è lavorato all’Inter senza pressioni”.