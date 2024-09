DIRETTA Udinese-Inter: segui la cronaca LIVE del match di Serie A

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano l’Udinese di Runjaic nella sesta giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter fa visita all’Udinese in Friuli nel primo anticipo del sabato valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che sono uscite sconfitte nell’ultimo turno di campionato che sarà diretta dall’arbitro Sacchi della sezione di Macerata.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono voltare subito pagina dopo la sconfitta nel derby contro il Milan di domenica scorsa e tornare a vincere per operare il sorpasso in classifica sui friulani. C’è anche da prepararsi al meglio alla seconda uscita in Champions League di martedì prossimo contro la Stella Rossa di Belgrado. Per i bianconeri di Kosta Runjaic, a loro volta reduci dal ko esterno contro la Roma, ma che hanno già voltato pagina battendo ed eliminando la Salernitana in Coppa Italia, è l’occasione di riportarsi in testa alla graduatoria. La partita sarà visibile in tv, ma anche in streaming su pc, tablet e smartphone e pc soltanto sulla app di Dazn. Nella passata stagione, su questo stesso campo, la sfida finì con un 2-1 in rimonta per i meneghini grazie al rigore di Calhanoglu e alla rete di Frattesi dopo l’iniziale vantaggio di Samardzic. Interlive.it vi offre il match del ‘Bluenergy Stadium’ tra Udinese e Inter live in tempo reale.