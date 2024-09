Accordo a sorpresa: la Roma ‘scippa’ l’Inter

In casa Roma è in corso una vera rivoluzione e i giallorossi potrebbero ‘scippare’ l’Inter di un profilo molto importante. Tutti i dettagli

Il calciomercato non si ferma mai. La sessione estiva si è conclusa ormai da circa un mese, ma i movimenti tra società non sono assolutamente terminati. Sono molti i club che, a causa di un inizio di campionato non semplice, hanno deciso di muoversi per attuare una sorta di rivoluzione e tra questi c’è anche la Roma dei Friedkin. L’esonero di De Rossi ha portato una dura reazione da parte della piazza giallorossa tanto da portare alle dimissioni dell’ormai ex CEO Lina Souloukou.

Un passo indietro che costringe la proprietà americana a individuare un nuovo amministratore delegato. E, secondo quanto riferito da Il Messaggero, la Roma guarda in casa Inter per trovare la persona giusta. In corsa, infatti, ci sarebbe uno dei profili chiavi dell’assetto societario nerazzurro. I giallorossi già nelle prossime ore potrebbero fare un tentativo e capire le possibilità di portare a termine l’operazione.

Sono giorni di riflessioni in casa Roma. Dopo il secco no da parte di De Laurentiis per Andrea Chiavelli, i giallorossi hanno virato su altri nomi per quanto riguarda il ruolo di Ceo. I nomi in cima alla lista sul taccuino dei Friedkin sarebbero Zibi Boniek, Umberto Gandini e Gian Paolo Montali, ma c’è anche la possibilità che si punti su un quarto profilo molto conosciuto nell’ambiente capitolino.

Roma: occhi in casa Inter, pronto lo ‘scippo’

Stiamo parlando di Luca Danovaro. La Roma, infatti, starebbe ragionando sulla possibilità di affidare il ruolo di CEO all’attuale Chief Renevue Officer dell’Inter. Una operazione non semplice considerando che attualmente il manager è il braccio destro di Alessandro Antonello e i nerazzurri difficilmente si priveranno di lui. Ma un tentativo i Friedkin lo faranno nella speranza magari di trovare uno spiraglio per arrivare alla fumata bianca.

Come scritto in precedenza, per Danovaro si tratterebbe di un ritorno nella Capitale. Il manager dal 2017 al 2018 ha ricoperto il ruolo di Chef Marketing Officer nella società giallorossa. Un anno molto importante visto che era la sua prima vera esperienza nel mondo del calcio. Poi il passaggio all’Inter e una avventura che oramai va avanti da oltre sei anni. Ora ci sarebbe l’opportunità di rientrare a Roma con un incarico differente e con maggiori responsabilità. I Friedkin ci pensano e valutano anche il suo profilo per la sostituzione della Souloukou.