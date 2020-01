Danovaro: “Not For Everyone campagna di brand globale”

Inter, lo Chief Marketing Officer nerazzurro Luca Danovaro, ha voluto dare tutte le delucidazioni sulla nuova campagna ‘Not for Everyone’ che è stata fatta nella scorsa estate

INTER NOT FOR EVERYONE DELUCIDAZIONI/ Interessante intervista da parte de ‘Il Foglio Sportivo’ al Chief Marketing Officer nerazzurro Luca Danovaro, che ha dato tutte le delucidazioni sul nuovo hashtag della società lanciato questa estate e che ha riscosso sia un ottimo successo, che pareri lusinghieri: “Not For Everyone”.

Queste le sue parole in merito: “Di solito a giugno si fanno le varie campagne abbonamenti. Noi invece abbiamo voluto lanciare una campagna di brand globale. Il messaggio del video era molto chiaro: la storica attitudine dell’Inter, lascia il posto a un nuovo corso improntato sulla chiarezza degli obiettivi. Volevamo che a raccontarlo fossero testimonial stranieri molto forti nei loro settori di riferimento e non calciatori”.