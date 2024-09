Colpo a sorpresa dell’Inter in Serie A: statistiche chiare, meglio di Bremer

L’Inter potrebbe mettere a segno un colpo a sorpresa in Serie A e che potrebbe stupire in molti: meglio di Bremer secondo le statistiche

La Serie A è iniziata ormai da alcune giornate e sta già iniziando a emettere i suoi verdetti. L’Inter non ha proprio iniziato al massimo e sta mettendo in evidenza i difetti di una rosa che già la scorsa estate non sembrava così completa, non tanto a livello numerico, quanto nella qualità di alcuni singoli.

Tanto è vero che diverse cose cambieranno nel prossimo futuro, più probabilmente la prossima estate, soprattutto in difesa. I contratti di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi scadranno a giugno 2025 e almeno uno dei due lascerà Milano definitivamente nei prossimi mesi e la società sta già andando alla ricerca di uno o due sostituti di livello, possibilmente giovani che potrebbero anche aumentare la loro valutazione a Milano, come da input di Oaktree.

Non bisogna, però, guardare solo all’estero per quella posizione, anzi la storia insegna che l’Inter spesso ha trovato i talenti migliori in Serie A, spesso sottovalutati. È successo con Alessandro Bastoni, certo, ma anche con Milan Skriniar. E la storia potrebbe ripetersi tra pochi mesi, questa volta per un calciatore dell’Empoli che si sta imponendo.

L’Inter segue con attenzione Viti per la difesa: Oaktree direbbe di sì

Mattia Viti è spesso sottovalutato in Italia, forse per qualche prestazione non proprio brillante negli scorsi anni. Eppure il difensore ha solo 22 anni, ancora tanti margini di miglioramento e caratteristiche fisiche davvero importanti, visto che è alto 190 centimetri e si sta strutturando sempre di più anno dopo anno.

Il centrale di piede mancino è di proprietà del Nizza, ma i toscani l’hanno preso in prestito con diritto di riscatto, per cui potrebbero anche trattenerlo al termine dell’attuale stagione, o girarlo a un altro club. L’Inter è attenta al suo profilo per età, caratteristiche e anche per una valutazione inferiore ai 10 milioni.

Secondo il noto sito di statistiche ‘WhoScored’, Viti è addirittura in top 20 per ranking in Serie A al 14esimo posto davanti a tutti i centrali dell’Inter e anche a Gleison Bremer. È chiaro che non si può paragonare il calciatore italiano all’ex Torino, baluardo difensivo di una Juve ancora imbattuta, ma ciò fa capire come il ragazzo poco sponsorizzato potrebbe rivelarsi parecchio utile.