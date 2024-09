Inter, Lautaro stacca Vieri: obiettivo top 5 di tutti i tempi

La doppietta messa a segno dal centravanti e capitano nerazzurro rilancia il conteggio dei gol in maglia Inter, può ambire ad un’altra sfilza di record assoluti

Una vittoria che dona respiro. L’Inter ha battuto l’Udinese con tre reti all’attivo nonostante un’avversaria dalla forte ossatura e dalle intense convinzioni, motivata ad imporre il proprio gioco e disposta anche a scardinare con giocate improvvise la retroguardia nerazzurra.

Fra i protagonisti assoluti del match del riscatto in classifica, c’è proprio l’uomo più atteso. Lautaro Martinez, dopo una parentesi decisamente positiva lo scorso anno e la scorsa estate anche con la maglia della Nazionale Argentina, di cui è divenuto centravanti inamovibile per Lionel Scaloni, ha ritrovato il gol anche in Serie A. Cosa che effettivamente mancava da diversi mesi e che ancora non era riuscito a mettere a referto in queste prime cinque giornate di campionato.

La doppietta ai danni della formazione friulana significa dunque molto anche per il proprio morale e rilancia il suo nome nella classifica marcatori della nuova stagione. Oltre a quella assoluta dei migliori marcatori nella storia dell’Inter. I due gol valgono infatti un punteggio complessivo di 105 reti segnate con la maglia dell’Inter in Serie A, scalzando in via definitiva Bobo Vieri all’ottavo posto.

Lautaro si sblocca e supera Vieri, punta la vetta dei migliori marcatori dell’Inter

Il prossimo obiettivo del centravanti argentino è dunque il settimo occupato da un altro iconico centravanti e connazionale, ovvero Mauro Icardi, fermo a 111. Potenzialmente, entro il termine della stagione Lautaro potrebbe persino superare Roberto Boninsegna (113 reti), Sandro Mazzola (116 reti) e Altobelli, fermo un po’ più in là a 128 reti.

Non impossibili da raggiungere persino Istvan Nyers e Benito Lorenzi, rispettivamente terzo e secondo nella speciale classifica. Quanto al conteggio delle reti messe a segno dal capitano in tutte le competizioni con la maglia dell’Inter, la doppietta alimenta il proprio score a 131 a sole due lunghezze dai 133 gol di Nyers. Pensando in prospettiva, Lautaro avrà anche l’occasione di ambire alla quinta posizione assoluta, superando sia Lorenzi che Luigi Ceverini (156 gol). Da lì ne mancherebbero quattro per raggiungere Mazzola.