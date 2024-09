L’Inter punta l’erede di Mkhitaryan: il ‘gemello’ di De Ketelaere a prezzo di saldo

L’Inter inizia a pensare al futuro che verrà dopo l’addio di Henrikh Mkhitaryan: un calciatore molto interessante è nel mirino dei nerazzurri

L’inizio di stagione non proprio positivo dell’Inter ha diversi colpevoli, in generale una condizione di squadra che fatica a decollare e la difficoltà nel ripetere ottime prestazioni a distanza di pochi giorni. In molti stanno puntando anche il dito verso Henrikh Mkhitaryan, di sicuro non tra i migliori in campo nel derby e reduce da diversi errori e poche giocate davvero positive in questa prima parte di stagione.

La sua carta d’identità non è più così verde, l’Inter ci punta ancora tanto in questa stagione dopo l’arrivo di Piotr Zielinski, ma bisogna pensare anche al futuro e per questo da giugno in poi la dirigenza potrebbe adoperarsi e puntare dritta e un talento di grande qualità, uno di quelli che potrebbe esplodere definitivamente in questa stagione.

I nerazzurri potrebbero riattivare il canale aperto con l’Olanda e guardare a una delle grandi sorprese dell’inizio d’annata calcistica. Stiamo parlando dell’AZ Alkmaar, che è attualmente piazzato tra i primi posti in classifica in Eredivisie grazie a una difesa molto solida e a una qualità offensiva non indifferente.

L’Inter pensa a Mijnans: caratteristiche simili a De Ketelaere

Sven Mijnans ha 24 anni, è alto 190 centimetri e ha un fisico ancora da strutturare. Negli ultimi anni, è cresciuto tanto e ha ottenuto un posto da titolare con l’AZ Alkmaar: ha giocato già sei partite in campionato mettendo a segno due gol e un assist. Lo stile di gioco è ancora un po’ compassato e per questo potrebbe ancora fare un po’ di fatica al primo anno in Serie A, esattamente come accaduto a Charles De Ketelaere, che poi si è adattato al meglio con l’Atalanta.

Il percorso di Mijnans potrebbe essere simile anche se i nerazzurri potrebbero subito cederlo in prestito a un altro club italiano, soprattutto se le cifre dell’operazione dovessero essere quelle attuali. In questo momento, basterebbe una cifra di circa 10 milioni di euro per strapparlo all’AZ e l’ingaggio del ragazzo è decisamente basso, per cui non ci sarebbero troppi problemi nel cederlo a titolo temporaneo.

L’olandese può giocare da mezzala pura e sfruttare il suo mancino per sfornare assist e gol, ma anche da trequartista o da esterno offensivo, per cui la sua duttilità potrebbe essere utile fin da subito all’Inter.