Bufera Carboni, sono furiosi: “Ko anche contro le piccole”

Valentin Carboni non ha proprio iniziato al meglio con il Marsiglia: le critiche non mancano e sono arrivate piuttosto pesantemente nelle ultime ore

Una delle operazioni in uscita a cui l’Inter ha dedicato maggiori sforzi la scorsa estate è stata quella relativa Valentin Carboni. L’esterno offensivo alla fine ha scelto il Marsiglia e sembrava perfetto per il sistema di gioco del tecnico italiano, ma in realtà le cose non stanno andando per nulla come in molti si sarebbero aspettati.

Infatti, nonostante l’alta valutazione complessiva da 40 milioni di euro, l’argentino non è ancora riuscito a esprimere le sue qualità, anzi ha visto ben poco il campo e non ha mai davvero impressionato negli spezzoni in cui gli è stata data fiducia, tanto da beccarsi un gran numero di critiche da parte dei suoi stessi tifosi.

Non ha convinto neanche contro lo Strasburgo, una partita in cui le ambizioni del Marsiglia sono crollate di fronte a una delle più chiare bucce di banana del calendario. E i commenti negativi di sicuro non si sono fatti attendere.

Valentin Carboni finisce sotto la bufera: tante critiche dalla Francia

Il classe 2005 ha avuto la sua chance nei minuti finali, ma ha sbagliato scelte e giocate, per cui in molti sono subito andati su X a sottolineare la sua prova negativa.

C’è chi ha scritto che è troppo leggero e deve ancora strutturarsi fisicamente, chi pensa sia “davvero pessimo”, e chi fa ironia su un ragazzo a cui le qualità non mancano, ma che non riesce a esprimerle del tutto.

Vous commencez tous à cracher sur Harit alors que toutes nos victoires cette saison c’est grâce à lui il a accéléré le jeu … si on commence à mettre Carboni ou Garcia on prend le risque de perdre des matchs face à des équipes faibles comme Angers et Montpellier ! — najim sofalk (@Sofalk) September 30, 2024

Carboni est pas prêt je pense (surtout physiquement). Attention Strasbourg c’est pas mal, vraiment, le match piège par excellence ! De Zerbi va reconduire son 11 classique je pense pic.twitter.com/f8qaVDGCuW — Butt®⑦✏️ (@CharlesGraud) September 27, 2024

Rabiot pour Koné, Maupay pour Wahi, Carboni pour Harit, Rowe pour Henrique.

Ça fait beaucoup de changement mais là il faut faire quelque chose.#RCSAOM #TeamOM — Florian Petitjean (@FloPetitjean) September 29, 2024

Amine Harit …. Carboni fais voir ton niveau mec — Mahi💙🤍🇩🇿🇵🇸 (@MahiMTP) September 29, 2024

Carboni il est vraiment trop nul — Matthias (@Matt__BrT) September 29, 2024

Un utente in particolare ha pubblicato queste parole: “Se iniziamo a mettere Carboni o Garcia corriamo il rischio di perdere partite contro squadre deboli come Angers e Montpellier!”. Non proprio un attestato di stima.