Dall’Inter al Milan, l’affare si chiude a 10 milioni

Un profilo seguito con interesse dall’Inter sembra vicino al Milan: con 10 milioni l’affare, secondo i meglio informati, si chiude a gennaio

Non è che chiaro se i rossoneri siano davvero pronti a puntarci, ma dalla Germania continuano a giungere rumors sempre più insistenti sull’interesse manifestato da Geoffrey Moncada per un giovane mediano in passato visionato anche dagli uomini di Baccin.

Quindi il Milan potrebbe essere vicino a chiudere l’affare su cui l’Inter ha finora nicchiato. Il profilo in questione è quello del ventunenne Lucas Gourna-Douath del Salisburgo. Anche quest’estate si era parlato di un possibile affondo da parte dell’Inter che alla fine non si è mai concretizzato: sarà dunque il Milan a prenderlo per 10, massimo, 12 milioni?

I rossoneri potrebbero farsi davvero sotto, ma molto dipenderà dai prossimi risultati e dall’impostazione tattica che Fonseca darà alla squadra. A oggi il Milan è un cantiere aperto. Il 4-4-2 è stato risolutivo contro l’Inter nel derby, ma non è affatto detto che sia lo schema migliore per poter affrontare l’intera stagione.

C’è anche chi ipotizza che Fonseca potrebbe andare avanti a cambiare schema in base agli avversari e soprattutto allo stato di forma dei suoi campioni. Di certo il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-4-2 ha finora dato risposte interessanti. In ogni caso, Moncada potrebbe già star cercando un nuovo centrocampista.

Il Milan si butta sul mediano che piaceva all’Inter: 10 milioni per convincere il Salisburgo

Pochi giorni fa Ismael Bennacer è stato operato al polpaccio destro, e se tutto andrà bene tornerà in campo in primavera. A oggi serve un vice-Fofana, anche se Ibra vorrebbe che Fonseca desse una possibilità a Musah. L’americano può ancora dare tanto, e in più posizioni, ma non è certo il mediano bravo a impostare e in interdizione che Fonseca aveva fatto capire di volere in estate.

Qualora si decidesse di provare a prendere un centrocampista bravo anche a spingere, il sogno sarebbe far arrivare Chukwuemeka, che al Chelsea per ora non ha spazio. Poi il Milan sta seguendo da tempo anche Gourna-Douath, che però ha caratteristiche più difensive.

Il ragazzo è nato a Villeneuve-Saint-Georges in Francia e si è fatto le ossa nel Saint-Etienne. Qualcuno, qualche anno fa, lo ha paragonato a Paul Pogba proprio per il fatto di aver indossato la stessa maglia, ma Lucas è un giocatore diverso, meno tecnico e fantasioso, ma più ordinato nei compiti difensivi e nel senso di posizione.

Essendo maturato in fretta, già a sedici anni giocava con i grandi. Nell’estate del 2022 è passato all’RB Salisburgo, un club che ha dimostrato di saper pescare benissimo fra i giovani. E infatti il centrocampista si è dimostrato un giocatore costante e di buona qualità.

Cardoso o Gourna-Douarh: decide Fonseca

Per Lucas questa è la terza stagione in Austria, e sembra che abbia voglia di confrontarsi con un campionato più importante. Per questo, seppur a malincuore, il Salisburgo potrebbe cederlo senza alzare troppo il prezzo.

Potrebbe essere lui l’uomo giusto per il centrocampo rossonero? A livello di prezzo sì: il Milan non vuole spendere più di 10 milioni di euro. Ma l’indicazione finale dovrebbe darla il mister, che secondo alcune fonti a lui vicine preferirebbe che la dirigenza provasse almeno a fare un sondaggio per Cardoso del Betis.

Sull’americano classe 2001 c’è però anche il Tottenham che, a quanto pare, ha già un principio di accordo con la squadra iberica. Per Ricci, malgrado alcune voci circolate nei giorni scorsi, non c’è possibilità di trattativa: il ragazzo ora costa troppo.