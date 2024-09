L’Inter lo prende dai Friedkin: colpo da 40 milioni

L’Inter va a caccia di un grande colpo per la prossima estate: i nerazzurri possono prenderlo per ben 40 milioni di euro

Nell’ultima settimana una delle notizie che ha fatto discutere di più in Italia come in Premier League è l’acquisizione da parte dei Friedkin dell’Everton, una società gloriosa e storica della Premier League, che la nuova proprietà ha intenzione di portare ai massimi livelli e che ha rappresentato un investimento importante per il presente e per il futuro.

Ci sono molti dubbi anche su quello che sarà, di conseguenza, anche il destino della Roma, visto che sono sempre più insistenti le voci di un passaggio di mano agli arabi dopo i problemi e la rivoluzione dell’ultimo periodo. Intanto, il calciomercato potrebbe portare grosse novità nel prossimo futuro anche per quanto riguarda il club inglese e potrebbe esserci un intreccio parecchio interessante con la difesa dell’Inter.

L’Inter segue la situazione di Branthwaite: occhio al colpo dai Friedkin

Marotta e Ausilio seguono con attenzione diversi profili in difesa per il prossimo futuro, dato che la situazione contrattuale di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi non lascia tranquillo il club meneghino. L’accordo con entrambi scadrà a giugno 2025 per cui, se non ci saranno i rinnovi, dovrà essere effettuato almeno un grande colpo per sostituirli.

Jarrad Branthwaite è un giovane emergente, di nazionalità inglese e con grandi margini di miglioramento, alto 195 centimetri. La mobilità non è il suo forte, ma rinchiuso in una difesa a tre potrebbe dare il meglio, ben coperto dai braccetti. Finora ha giocato solo uno spezzone in Premier League, anche per via di un infortunio, ma presto tornerà a disposizione e spera di ritagliarsi uno spazio importante.

Ha già mostrato ottime qualità e l’Inter le ha notate, quindi per il 2025 potrebbe fare un tentativo per portarlo a Milano. La sua valutazione, però, è già arrivata a toccare i 40 milioni di euro, quindi l’operazione non si preannuncia per nulla facile. Per il momento, è solo un’idea tra le tante al vaglio della società.