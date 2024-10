Arnautovic “allucinante”: cosa è successo durante Inter-Stella Rossa

Prima da titolare in stagione per Arnautovic. Contro la Stella Rossa, l’austriaco è stato schierato in coppia con Taremi

Bisogna ammetterlo, contro Arnautovic ormai c’è un vero e proprio accanimento. Nel primo tempo contro la Stella Rossa, conclusosi con l’Inter in vantaggio per 1-0 grazie alla rete su punizione di Hakan Calhanoglu, l’attaccante austriaco è stato in fin dei conti uno dei più positivi. Ha anche segnato, ma era in offside e così la rete è stata annullata.

Su X è però pieno di commenti di tifosi interisti pesantemente critici nei confronti del numero 8, in campo dal 1′ al fianco di Taremi. Eccone alcuni raccolti da Interlive.it:

Arnautovic non ne fa una giusta manco per sbaglio, allucinante — Julian Ross (@JulianRoss79) October 1, 2024

Arnautovic fa sempre di tutto per non segnare #InterStellaRossa — Manuelito (@emanueldaparo_) October 1, 2024

Mi sa che diventerò un arnautovic hater — KuzmanoFobia (@KuzmanoFobia) October 1, 2024

Non ce la faccio

Io vedo Arnautovic e mi viene nervoso, saranno pregiudizi sicuramente ma ormai è così #InterStellaRossa — Lღ (@inter_since1997) October 1, 2024

C’è sempre di mezzo Arnautovic nei nostri fuorigioco assurdo veramente una garanzia — ℬeatrice💫 (@heroesandcons) October 1, 2024

Incredible Arnautovic ha zero fiducia in se stesso — Alonso SZN ⭐️⭐️ (@FormulaAlonso1) October 1, 2024

Inter-Stella Rossa, prima da titolare di Arnautovic

Quello di stasera è il debutto da titolare in stagione di Marko Arnautovic. Finora il classe ’88 di Vienna aveva collezionato appena 3 presenze e soli 77′ nelle prime sei partite del 2024/2025. Nelle ultime due, derby e Udinese, era rimasto tutto il tempo in panchina.

A Manchester contro il City, nel match di esordio nella nuova Champions della squadra di Inzaghi, Arnautovic non c’era nemmeno a causa di un’influenza. Era sceso in campo, invece, contro Lecce, Atalanta e Monza, ovviamente sempre nei minuti conclusivi.