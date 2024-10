Giuntoli contatta i suoi agenti: addio Inter, va alla Juventus

Si profila un nuovo duello di mercato tra Inter e Juventus. Contatto tra Giuntoli e l’entourage del calciatore, in passato seguito anche dal Milan

Avversarie, da sempre, in campo e anche sul calciomercato. Tanti i calciatori contesi, in passato, tra Juventus e Inter, l’ultimo l’estate scorsa. Sembrava fatta per il trasferimento in nerazzurro di Juan David Cabal dal Verona prima dell’improvviso blitz di Giuntoli che ha stravolto tutto. Trattativa lampo e il colombiano è passato alla Juve con Motta che l’ha utilizzato solo nelle prime tre giornate di campionato.

Un nuovo duello di mercato tra Juve e Inter potrebbe profilarsi prossimamente. Stavolta al centro della contesa c’è uno dei potenziali svincolati più ambiti in Europa, un attaccante che, in passato, è stato seguito anche dal Milan e che non ha ancora rinnovato (e verosimilmente non rinnoverà) il contratto in scadenza a fine stagione.

Si tratta di Jonathan David, attaccante canadese del Lille classe 2000, protagonista di un ottimo inizio di stagione con il club transalpino con 7 gol in 11 partite tra Ligue 1 e Champions League. Prestazioni che hanno riacceso anche l’interesse di altri top club europei sul giocatore.

Nuovo duello di mercato Inter-Juve: Giuntoli intensifica i contatti

Per età, caratteristiche e situazione contrattuale, David è un profilo che l’Inter sta monitorando da tempo, specie dopo l’avvento della nuova proprietà OakTree propensa ad ingaggiare prevalentemente calciatori giovani e con ampie possibilità di valorizzazione. Nell’Inter del futuro, David potrebbe sostituire Arnautovic, il cui contratto non dovrebbe essere rinnovato a fine stagione.

Chi ha necessità di un investimento in attacco è anche la Juventus. Le prime giornate di campionato hanno confermato come l’arrivo di un centravanti di qualità che possa affiancare Vlahovic possa rappresentare un upgrade significativo per aumentare la competitività dell’organico bianconero.

Milik, ancora out per infortunio, non può rappresentare il futuro del reparto offensivo. Per questo motivo, Giuntoli si starebbe già muovendo per David, intensificando i contatti con l’entourage del giocatore. L’obiettivo della Juve è quello di bloccarlo già a inizio anno, quando il canadese, senza rinnovo, può già accordarsi con altri squadre. Escluso un tentativo di acquisto già a gennaio, visto che la Juve ha già occupato tutti gli slot destinati ai calciatori extracomunitari.

Inter e Juve che devono guardarsi anche da una concorrenza molto qualificata. Su David, infatti, ci sono anche Barcellona e Newcastle. Attenzione anche a un possibile ritorno di fiamma del Milan. Fonseca ha allenato il canadese al Lille e, con Jovic in uscita e Abraham in prestito secco dalla Roma, non è da escludere un nuovo investimento dei rossoneri nel reparto offensivo.