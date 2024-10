Antonio Conte lo vuole a tutti i costi, assalto all’ex Inter per gennaio

Nuova indiscrezione nel futuro dell’ex nerazzurro: il tecnico salentino, ora al Napoli, spinge forte per il suo pupillo

Partito con una sconfitta shock all’esordio sul sempre storicamente difficile, per il Napoli, campo del Verona, Antonio Conte ha subito raddrizzato la barca con il collaudato modus operandi già esperito con successo nelle sue precedenti esperienze in Italia: il lavoro. Il duro lavoro. Il martello salentino ha già dato la scossa che l’ambiente partenopeo si aspettava da lui.

Dopo la rovinosa caduta del ‘Bentegodi‘ gli azzurri hanno collezionato solo vittorie, se si eccettua l’ottimo pareggio a reti bianche conquistato all’Allianz Stadium contro la ‘sua’ Juve. I partenopei, a detta di tutti gli addetti ai lavori, sono dei credibili candidati alla lotta per il titolo in un campionato che, dopo sei giornate, non ha ancora un padrone indiscusso.

All’Inter tutti ricordano bene il perfezionismo dell’allenatore pugliese, uno che ci ha messo solo due anni per riportare lo scudetto a Milano, nell’anno di grazia 2021. All’ombra del Vesuvio inizia a circolare, pur con la dovuta e scontata scaramanzia, l’impronunciabile parola legata al trionfo finale in Serie A. Per poter essere competitivi fino in fondo il Napoli necessiterebbe però di nuovi innesti, che potrebbero arrivare dal mercato di gennaio.

Il primo nome sulla lista del condottiero azzurro è, guarda caso, una vecchia conoscenza del mondo Inter. Uno che per anni, prima del discusso addio, era un idolo assoluto del popolo nerazzurro. L’avventura nella capitale francese però, tanto desiderata dal difensore, non sta andando secondo le aspettative iniziali.

Conte, occhi su Skriniar: ecco il primo nome per gennaio

Dopo aver rifiutato tutte le proposte di rinnovo avanzate da Beppe Marotta, Milan Skriniar ha lasciato Milano da free agent nell’estate del 2023. Inutili i tentativi di convincere lo slovacco, che aveva iniziato quella che sarebbe stata la sua ultima stagione all’Inter coi gradi di capitano, a restare nel rinnovato ruolo di leader del reparto difensivo.

Uno status, quello di intoccabile nella retroguardia meneghina, che l’ex Sampdoria aveva eccome nel biennio di Conte alla guida dell’Inter. L’allenatore, consapevole della difficile situazione che sta vivendo lo slovacco al PSG – il tecnico Luis Enrique non lo considera affatto titolare – è pronto all’assalto nel mercato di gennaio.

Se il roccioso centrale difensivo non inizierà a scalare le gerarchie dell’asturiano – solo 111′ in campo in Ligue 1 finora per Skriniar – il tentativo di Conte potrebbe incontrare i favori sia del club francese che dello stesso giocatore. L’appuntamento per un aggiornamento dell’affascinante possibile trattativa è per il nuovo anno: a gennaio l’ex mentore dello slovacco potrebbe mettere a segno un colpo niente male.