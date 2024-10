Dalla Juve all’Inter, affare a zero inaspettato

Possibile affare inaspettato per Inter e Juventus. Il giocatore è in scadenza e le due squadre italiane sono pronte a sfidarsi per il colpo

Il calciomercato non si ferma mai. I dirigenti sono sempre al lavoro per individuare le occasioni giuste e una potrebbe arrivare in modo inaspettato. Stando alle ultime indiscrezioni, il calciatore non dovrebbe rinnovare con il suo attuale club andando in scadenza a giugno. Se tutto fosse confermato, diventerebbe una ghiotta occasione per diverse squadre e anche in Italia si resta alla finestra per capire meglio la situazione.

Inter e Juventus starebbero guardando con attenzione agli sviluppi della vicenda. Il giocatore interessa e da gennaio si potrebbero iniziare i contatti per capire la fattibilità dell’operazione. Naturalmente il tutto si trasformerebbe in realtà solo in caso di mancato rinnovo. Con il prolungamento del contratto, la situazione si farebbe molto più complicata visto che il club potrebbe non aprire più alla cessione del giocatore.

Calciomercato Inter e Juve, ‘occasione’ Thomas Partey a zero

L’Inter e la Juventus da sempre sono stati molto attenti ai giocatori svincolati e in queste ultime ore c’è un nome che stuzzica molto le due società. Al momento, però, si vive una fase di attesa. Si studia bene la situazione e si aspetta l’arrivo di gennaio, il mese giusto per affondare il colpo soprattutto se non ci dovesse essere il tanto atteso rinnovo. Come riferito da juvelive.it, Thomas Partey al momento non ha rinnovato con l’Arsenal e non sembrano esserci segnali di un prolungamento del contratto.

L’accordo tra il centrocampista e i Gunners scade al termine della stagione e il 31enne rappresenta una occasione inaspettata per Juventus e Inter. I bianconeri lo seguono ormai da tempo e potrebbero decidere a gennaio di fare un sondaggio per capire meglio la fattibilità di questa operazione. Giuntoli e soci al momento sembrano essere leggermente in vantaggio rispetto ai nerazzurri.

Non è un mistero che Oaktree non è entusiasta di chiudere colpi a zero di giocatori oltre i 30 anni. Per questo motivo il via libera all’operazione Partey ad oggi non è assicurato. Stiamo parlando di un calciatore di assoluto livello e alla fine la proprietà potrebbe fare una eccezione per dare a Simone Inzaghi un centrocampista di esperienza. Ma i dubbi saranno sciolti solamente nei prossimi mesi.