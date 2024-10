Marotta e Inzaghi stregati: scout Inter al lavoro per il colpo Champions

L’ultimo match di Champions, vinto con autorità dall’Inter, ha stimolato la curiosità nei confronti del gioiellino ammirato a San Siro

Chiamata a dare continuità di risultati dopo l’importante vittoria ottenuta in campionato ai danni dell’Udinese al ‘Bluenergy Stadium’, l’Inter ha risposto presente incamerando la prima vittoria nella rinnovata Champions League 2023/24.

Al di là del roboante punteggio col quale si è conclusa la gara con la Stella Rossa, i nerazzurri hanno mostrato evidenti progressi anche dal punto di vista della tenuta difensiva, tornando a non subire gol: un evento che non si verificava dalla terza giornata, la antecedente alla sosta per la nazionali, quando un altro 4-0 – quella volta rifilato all’Atalanta – aveva restituito alle cronache la straordinaria Inter dell’anno scorso.

Eppure, come sottolineato anche dal perfezionista Inzaghi nelle interviste post-partita, qualche ripartenza della formazione serba ha creato qualche grattacapo. Non avendo in rosa attaccanti eccezionali in grado di mandare in tilt l’esperta retroguardia meneghina, la squadra slava si è affidata alle invenzioni di un trequartista dal sicuro avvenire.

Uno che, nonostante la sua squadra sia stata sostanzialmente dominata dalla Beneamata per quasi tutto l’arco del match, ha fatto vedere sprazzi di una classe che sembra davvero cristallina.

Inter stregata dal classe 2007: Marotta prende appunti

Per la verità a Milano, sponda rossonera però, il nome di un giovane talento serbo era stato già cerchiato in rosso nell’agenda di mercato di Giorgio Furlani. Trattavasi di Matija Popovic, altro fantasioso trequartista che sembrava aver firmato per il Milan. Classe 2006, il giocatore serbo è stato al centro di un curioso intreccio di mercato che lo ha visto approdare formalmente al Monza, che poi lo ha girato al Napoli Primavera fino a fine stagione.

A differenza di Popovic, Andrija Maksimovic – questo il nome del numero 55 della Stella Rossa, è un classe 2007. Di piede sinistro. Dotato di una fantasia e di una tecnica che non sono passati inosservate nella notte di San Siro.

Freschissimo di rinnovo – ha firmato lo scorso 27 settembre – col blasonato club biancorosso – il trequartista ha firmato un contratto fino al giugno del 2027, il giocatore è stato già messo nel mirino di Marotta, letteralmente stregato – come anche Inzaghi – dalle doti messe in mostra dal ragazzo.

Il valore di mercato di Maksimovic è ancora largamente alla portata delle finanze nerazzurre, ma attenzione alle prossime gare della Stella Rossa, impegnata nella blasonata vetrina europea che potrebbe fungere da rampa di lancio per il talento che, giova ricordarlo, si è già meritato l’invio da parte di alcuni osservatori della Juve nella gara del ‘Meazza’.