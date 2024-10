Manolas all’Inter a zero: cosa sta succedendo

Tra i giocatori attualmente senza squadra c’è anche Kostas Manolas. Il greco spera in un ritorno in Serie A e spunta anche l’ipotesi Inter

Manolas punta al ritorno in Serie A. Dopo l’esperienza non sicuramente fortunata con la maglia della Salernitana, il difensore greco spera di poter ricalcare i campi del nostro campionato. Si era parlato molto della possibilità di una nuova esperienza alla Roma. Poi i giallorossi hanno deciso di puntare su Hummels. Ora il suo entourage è al lavoro per trovare una soluzione differente. La volontà del giocatore è quella di rientrare il prima possibile e sarebbe disposto anche ad accettare un contratto fino a giugno.

Nelle ultime ore si è ipotizzato anche un possibile passaggio all’Inter. La difesa nerazzurra nella prima parte di stagione ha dimostrato di essere molto fragile e Manolas potrebbe essere il giocatore giusto per rimpolpare il reparto. Impossibile però portare a termine questa operazione per diversi motivi, ma il suo entourage un tentativo potrebbe farlo nella speranza di trovare una apertura da parte di Viale della Liberazione.

Manolas ha un rapporto sicuramente molto stretto con la Serie A e la sua speranza è sempre quella di poter tornare un giorno a giocare nel nostro campionato. Si era parlato tanto della possibilità di una nuova esperienza alla Roma. Da parte del giocatore ex Napoli apertura completa al trasferimento in giallorosso. Ma la società ha deciso di puntare su Hummels e così è saltato tutto. Ora i suoi agenti sono al lavoro per trovare la giusta soluzione.

Calciomercato: Manolas-Inter, le ultime

Non è da escludere che Manolas possa essere offerto anche all’Inter. Ma da parte dei nerazzurri nessuna apertura. Il reparto arretrato resterà così almeno fino a gennaio e neanche l’ipotesi di un contratto fino a giugno farebbe cambiare idea a Marotta. Per il greco la pista di Milano è assolutamente impraticabile come naturalmente quella che porterebbe alla Juventus dopo l’infortunio di Bremer.

Naturalmente la speranza è sempre quella di tornare il prima possibile a giocare. Manolas spera di poter trovare una soluzione in davvero poco tempo, ma non è semplice. Non è da escludere che alla fine venga rinviato tutto a gennaio quando le squadre avranno un quadro molto più chiaro anche sulla solidità del reparto difensivo. Ma di certo nel suo futuro non ci sarà l’Inter di Simone Inzaghi.