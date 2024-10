La stella del Torino ha stregato Inzaghi: lo vuole in nerazzurro

Simone Inzaghi in pressing per un grande colpo dai granata: il gioiello può arrivare all’Inter, tutti i dettagli

In vista della riapertura del calciomercato invernale sono innumerevoli le idee che Beppe Marotta ha in mente per rinforzare l’Inter. Il presidente nerazzurro, anche in ottica estiva, dovrà riguardare le priorità in attacco. Confermatissimi Lautaro Martinez, Thuram e il neo arrivato Taremi, per il ruolo di quarta punta sembra certa – in primis – la partenza di Marko Arnautovic.

Il nazionale austriaco vedrà scadere il suo contratto proprio il 30 giugno: le strade, come già ventilato lo scorso agosto, si separeranno. Identico destino per Correa, che all’Inter nemmeno doveva rimanerci. Ma occhio anche alla difesa, il vero cruccio che riguarderà la stagione 2025/26: diversi, infatti, saranno i partenti. Nonostante abbia rinnovato, Denzel Dumfries probabilmente dirà addio per trasferirsi in Premier League.

Manchester United (che osserva da vicino anche Simone Inzaghi) e non solo, sono interessati all’olandese. Ma il reale problema sarà al centro della retroguardia. Perché Francesco Acerbi e Stefan de Vrij difficilmente vedranno rinnovato il contratto che scadrà a fine stagione. Almeno, non entrambi. La voglia di Oaktree di svecchiare la difesa e l’età che avanza per i due ex Lazio, porterà l’Inter a investire su talenti emergenti.

Inzaghi impressionato: super colpo dal Torino

A tal proposito Simone Inzaghi sarebbe rimasto impressionato da uno dei gioielli che, con la maglia del Torino, sta lasciando tutti a bocca aperta: ha stregato l’allenatore dell’Inter. In vista dell’estate la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe programmare un’offerta.

Si tratta di Saul Coco, centrale granata arrivato la scorsa estate per 7,5 milioni di euro dal Las Palmas. Nato in Spagna ma nazionale guineano, si sta distinguendo con la squadra di Vanoli per le sue doti difensive: caratteristiche, quelle di Coco, che farebbero comodissimo a Inzaghi a partire da luglio. Sotto contratto fino al 2028 con un’opzione per un ulteriore anno, il classe ’99 ha fino a questo momento racimolato 7 presenze complessive, con 2 gol all’attivo.

Coco all’occorrenza può essere schierato anche da laterale destro, ruolo nel quale l’Inter rischia di avere non poche carenze nel futuro prossimo. Inzaghi potrebbe pressare la dirigenza nerazzurra per tentare un approccio al termine della stagione: appare complicato che il Torino, a campionato in corso nel mese di gennaio, possa valutare la partenza di uno dei suoi calciatori più importanti.