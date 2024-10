Inter ok, ma Bisseck scatena il putiferio: “Non fatelo più giocare”

L’Inter è riuscita a battere il Torino con il risultato di 3-2. Yann Bisseck, però, ha ricevuto diverse critiche da parte dei tifosi nerazzurri

La partita tra Inter e Torino poteva essere la più classica delle trappole in Serie A per i nerazzurri, e invece è terminata con altri tre punti pesanti messi in cantiere dalla Beneamata e un 3-2 molto utili per morale e classifica dopo la sosta.

Marcus Thuram è sicuramente l’uomo da copertina della serata, vista la tripletta realizzata che ha schiantato i granata, ma hanno fatto molto bene anche i vari Bastoni, Zielinski e Mkhitaryan, che hanno gestito molto bene il pallone. Tra chi non brillato, però, c’è sicuramente Yann Bisseck.

Le critiche dei tifosi per Bisseck: così non va

Inzaghi ha bocciato Bisseck, anche perché era ammonito, e al 45esimo minuto ha inserito Pavard. La prestazione del tedesco non è stata comunque per nulla convincente.

Offensivamente si è fatto vedere, ma non è stato decisivo, mentre in difesa è stato protagonista del gol subito e segnato da Zapata. Un errore che non è andato giù a molti tifosi, che hanno chiesto addirittura di non farlo giocare più. Altri gli chiedono di lavorare di più sulla fase difensiva ad Appiano Gentile, altri ancora elencano i suoi svarioni.

#Bisseck durante questa sosta, deve chiudersi ad Appiano, disattivare ogni tipo di social network e LAVORARE.

Troppi errori.

Non siamo in Danimarca quì.#InterTorino — Damiano⭐⭐ 𝕏 🐈‍⬛🇮🇹✝️📿 (@BorisJo_ker) October 5, 2024

C’è stata troppa superficialità da inizio azione con Bisseck. — Gianpy (@GianpieroValer1) October 5, 2024

Dai poi però Bisseck fa un disastro, anzi 2. Detto che io lo metterei in campo il più possibile eh. — FC Lion Rock 1908 (@MarSnaaaa) October 5, 2024

Giusto il cambio di Bisseck, per capire che certi errori (reiterati) non passano inosservati, e se non c’è inversione di tendenza la conseguenza è questa — Federico Spinelli (@fede_spi) October 5, 2024

Bisseck è il punto debole — Karl Faust (@trilogiafemdom) October 5, 2024

Bisseck si vede che è giovane, e fa scelte che un Acerbi non prenderebbe. Lui e Pavard dovrebbero migliorare molto su questo … detto questo, me li tengo stretti entrambi — Italian Meat (@ToniteYour) October 5, 2024

C’è da dire che altri supporters sono andati in difesa del ragazzo, e hanno dato la colpa anche ad Acerbi, a Darmian e all’assetto difensivo in quell’occasione.