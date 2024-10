Accordo raggiunto, l’Inter fa cassa: è fatta

E’ fatta per l’Inter. L’accordo è stato ufficializzato nelle scorse ore. Ecco quanto incassano i nerazzurri

Il match contro il Torino è stato l’ultimo per l’Inter prima di due settimane di stop per il campionato che si ferma per la parentesi dedicata alle Nazionali, la penultima di questo inizio stagione cui ne seguirà un’altra a metà novembre.

Per rivedere in campo i nerazzurri, bisognerà attendere domenica 20 ottobre quando Lautaro Martinez e compagni saranno di scena in trasferta con la Roma all’Olimpico. Quello contro i giallorossi sarà il primo match in una settimana particolarmente impegnativa per i nerazzurri, attesi poi dallo Young Boys in Champions e dalla sfida con la Juventus di domenica 27 ottobre.

A ridosso del match contro il Torino è arrivato un importante annuncio per l’Inter. Il club ha ufficializzato un accordo di partnership con un noto marchio, legato nel recente passato alla Serie A. Le parti coinvolte hanno rivelato i termini dell’intesa che sarà immediatamente operativa.

Inter, ufficiale l’intesa: quanto incassano i nerazzurri

Inter e TIM hanno annunciato di aver siglato un accordo di partnership biennale con il quale la nota azienda di telecomunicazione diventa Official Telco Partner del club nonché Official Partner della squadra femminile. L’intesa prevede anche che il marchio TIM sia presente sui pantaloncini indossati dalla giocatrici dell’Inter Women e acquisisca il naming rights dell’Inter Youth Center ovvero la struttura che ospita il college dove risiedono i giovani calciatori nerazzurri e gli uffici del settore giovanile.

Ulteriore aspetto dell’accordo di sponsorizzazione tra Inter e TIM riguarda l’organizzazione di una serie di iniziative dedicate ai clienti che avranno la possibilità di vivere esperienze esclusive dedicate al mondo nerazzurro.

Grande soddisfazione per l’intesa raggiunta è stata espressa dal CEO dell’Inter, Alessandro Antonello, e da Andrea Rossini, dirigente di TIM. Il marchio è stato già sponsor dell’Inter dal 1999. Successivamente ha interrotto i vari accordi di partnership con i singoli club per diventare main sponsor della Serie A fino all’avvicendamento con Enilive, avvenuto a partire dal campionato in corso.

Per questo motivo, TIM ha deciso di tornare a stringere accordi di sponsorizzazione con le singole squadre. In tal senso si inquadra anche un’altra importante partnership già ufficializzata con il Milan. In questo caso, oltre a diventare Telco Partner del club rossonero, il marchio TIM figurerà come Back of Shirt sponsor della squadra femminile e primavera. Stando a quanto riporta Calcio&Finanza, l’Inter dovrebbe incassare da TIM un milione di euro l’anno.