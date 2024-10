Il Bayern torna alla carica per Calhanoglu: risposta a sorpresa di Oaktree

Il Bayern Monaco potrebbe tornare a investire per rinforzare il centrocampo, con Hakan Calhanoglu che può essere un nome spendibile per i bavaresi

Siamo ancora a inizio ottobre, ma si può già tracciare un bilancio della stagione che è appena iniziata e in cui le big dovranno spartirsi il piatto forte dei trofei da conquistare. L’Inter non rinuncia alle sue ambizioni di scudetto e Champions League, nonostante qualche passo falso di troppo, soprattutto in Serie A.

Tra le stelle più brillanti del firmamento nerazzurro, è impossibile non annoverare anche Hakan Calhanoglu. Il regista turco garantisce una fase di impostazione praticamente impeccabile e le statistiche dicono quanto sia prezioso anche in copertura, riuscendo a fare da schermo davanti alla difesa agli attacchi avversaria.

Il centrocampista ha anche siglato un gol bellissimo che ha aperto la strada alla vittoria contro la Stella Rossa, un calcio di punizione potente e preciso che, dopo una deviazione della barriera, ha baciato il palo e battuto il portiere avversario. La sua importanza per l’Inter, quindi, non può essere in discussione, ma nel prossimo futuro diverse big potrebbero provare a strapparlo alla Beneamata. C’è il Bayern Monaco, in particolare, che potrebbe mettere la freccia sulla concorrenza.

Calhanoglu torna nel mirino del Bayern Monaco: serve una maxi offerta

La scorsa estate, i bavaresi avevano già provato a dare una sterzata al loro centrocampo puntando proprio sull’ex Milan. La trattativa, però, non è mai andata a buon fine per via delle resistenze dei nerazzurri e alla fine i tedeschi hanno puntato su Joao Palhinha. Il portoghese ora sta faticando addirittura a imporsi come titolare, nonostante l’importantissimo investimento da parte del suo attuale club.

Il Bayern potrebbe, quindi, tornare alla carica e con maggiore insistenza rispetto a un anno fa. Soprattutto, ci sono dei fattori che potrebbero favorire l’affare e che dipendono essenzialmente da Oaktree. La proprietà americana vuole ringiovanire il gruppo nerazzurro e Calhanoglu non è più un ragazzino, per cui, di fronte a un’offerta da almeno 50 milioni di euro, l’Inter potrebbe pensarci.

In più, c’è anche da considerare l’inchiesta ultras, per cui i rapporti del turco con il tifo organizzato potrebbero essere un fattore che potrebbe rappresentare un danno d’immagine dal punto di vista americano. Resta il fatto che, sotto il profilo tecnico, Calhanoglu è praticamente insostituibile.