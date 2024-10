Inter pazza del ‘nuovo Lautaro’, pronto il colpo in Serie A

Beppe Marotta guarda già al futuro: fari puntati sul classe 2004, protagonista di uno splendido avvio di stagione in Serie A

Quando, nello scorso gennaio, il già sorprendente Bologna mise sul piatto una cifra importante pur di tesserarlo da subito, in pieno mercato invernale, più di qualcuno si domandò se davvero fosse stato opportuno investire 12 milioni di euro per un attaccante che avrebbe fatto la riserva di Joshua Zirkzee, il bomber titolare trascinatore dei felsinei in campionato.

I più lungimiranti, oltre a constatare l’indubbio talento di un giocatore che aveva compiuto da pochi mesi 19 anni, avevano già sospettato che il suo arrivo fosse propedeutico ad una partenza dell’attaccante olandese. Per il quale la realtà emiliana iniziava a farsi troppo stretta. Corteggiato da Milan, Juve e anche monitorato dall’Inter, l’ex Bayern Monaco si è alfine trasferito in quel di Manchester, dove per la verità, complice il difficoltoso avvio di stagione dei Red Devils, il calciatore non sta brillando particolarmente.

Investito dunque di una maglia da titolare, con tutto il peso dell’attacco bolognese sulle spalle, Santiago Castro ha risposto ‘presente‘. Sia in termini di gol che di giocate funzionali alla squadra, che di una personalità incredibile, considerando la sua giovanissima età e l’adattamento, a dire il vero velocissimo, alla nuova realtà del calcio italiano.

Con 3 gol nelle prime 6 giornate di campionato l’argentino ha attirato su di sé le attenzioni delle big italiane. Si sprecano già paragoni importanti con alcuni fuoriclasse del presente: uno su tutti Lautaro Martinez, col quale Toto – questo il suo soprannome – condivide non solo la nazionalità ma anche il modo di interpretare il ruolo di attaccante centrale.

Inter su Santiago Castro: ecco l’erede di Lautaro

Nominalmente la valutazione di mercato del 20enne sudamericano è ancora pari a 12 milioni. Ovvero la cifra investita dal Ds Sartori che lo ha strappato alla concorrenza chiudendo l’affare lampo col Velez Sarsfield, il club nel quale il giovane attaccante si era messo in luce.

I notevoli progressi dell’argentino però lasciano presupporre che a fine stagione il suo valore potrebbe essere raddoppiato. Motivo per cui l’Inter, già interessata al ragazzo, vorrebbe muoversi per tempo. E per bruiciare sul tempo le altre pretendenti, e per evitare che il cartellino di Castro diventi troppo oneroso per le sue casse.

Fermo restando che è quasi impossibile pensare ad una definizione della trattativa nel prossimo mercato di gennaio, i nerazzurri stanno seminando in vista di un assalto che potrebbe concretizzarsi nella prossima finestra estiva di scambi. Inutile sottolineare come la possibilità di approdare in un top club come quello meneghino, con annessa opportunità di giocare insieme al bomber di Bahia Blanca, stuzzichi non poco la fantasia di Castro.