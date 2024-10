È sempre calciomercato: blitz Ausilio e triplo colpo Inter

Non si ferma il calciomercato dell’Inter. Ausilio era presente ad una partita per seguire da vicino tre calciatori. Ecco tutti i dettagli

Il calciomercato non dorme mai. La sessione estiva si è ormai conclusa da più di un mese, ma le dirigenze proseguono il loro lavoro per individuare i giocatori giusti da dare ai propri tecnici. Anche l’Inter in questo periodo è impegnata nel visionare i possibili obiettivi. Un passaggio necessario prima di affondare eventualmente il colpo.

Come riferito da calciomercato.it, ieri Ausilio ha visionato una partita dal vivo per seguire tre giocatori da vicino. Al momento siamo ancora nella fase embrionale dell’interesse, ma la presenza del dirigente nerazzurro conferma che questi nomi sono assolutamente nella lista del club campione d’Italia. Poi nei prossimi mesi vedremo se l’idea si trasformerà in qualcosa di più oppure si cambierà strategia di mercato.

La strategia dell’Inter nelle prossime sessioni di mercato è molto chiara: si proverà a portare a Milano giocatori giovani e, soprattutto, futuribili. Al momento sono semplici idee, ma la presenza di Ausilio a Monza-Roma fa ipotizzare come la dirigenza nerazzurra abbia voluto seguire da vicino alcuni possibili obiettivi in casa brianzola.

Ausilio a Monza-Roma: tre giocatori nel mirino

Tra i nomi nella lista di Ausilio c’è sicuramente Andrea Carboni. I nerazzurri avevano già chiesto informazioni al Monza prima di affondare il colpo per Palacios. La chiusura di Galliani ha portato Marotta a chiudere per l’argentino, ma l’ex Cagliari sembra essere rimasto nei radar interisti. Si parla di un classe 2001 che ha già tanta esperienza nel nostro campionato. Un profilo che rispecchia alla perfezione le indicazioni date da Oaktree.

Un altro giocatore che rientra nei parametri dirigenziali è sicuramente Warren Bondo. Il centrocampista sarebbe anche lui finito nelle mire di Marotta. Il 21enne transalpino in questa stagione sta trovando molto spazio con Nesta e vedremo se l’Inter in futuro deciderà di affondare il colpo.

In questa trasferta a Monza Ausilio potrebbe aver preso appunti anche su Dany Mota. Il portoghese in questa parte di stagione sta trovando continuità in fase realizzativa e rappresenterebbe una buona opzione low cost in caso di partenza a giugno di Arnautovic e Correa. Anche lui rispecchia, anche se forse meno degli altri due, il profilo del calciatore che Oaktree vorrebbe all’Inter. L’ex Juventus, infatti, è classe 1998 e sicuramente con tanto talento.