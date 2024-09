ESCLUSIVO agente Palacios: “L’Inter era il suo sogno. Ecco cosa l’ha stupito”

Francisco Hernandez, agente di Palacios, in esclusiva a Interlive.it: “Tomas ha voglia di imparare da un grande allenatore come Inzaghi”

La ‘Torre Pampeana’, come lo ha battezzato l’Inter sui social, lavora senza sosta per migliorare la propria condizione fisica e conquistare la fiducia di Inzaghi. Tomas Palacios, ultimo acquisto del calciomercato estivo che si è da poco concluso, non si ferma. Ieri e oggi seduta di allenamento con carichi supplementari, con l’obiettivo di mettersi al più presto al pari dei suoi compagni.

Interlive.it ha intervistato in esclusiva Francisco Hernandez, l’agente del 21enne difensore argentino ex Rivadavia e Talleres, costato al club di Oaktree circa 6,5 milioni di euro più bonus. Alcuni facili e altri difficili da raggiungere, con il prezzo finale che può lievitare a 10/11 milioni.

– Tomas potrebbe essere pronto già per la partita di domenica contro il Monza?

“Si sta allenando per cercare la migliore forma fisica. Ha voglia di imparare e dare il massimo all’Inter, poi sarà il mister a decidere quando sarà il suo momento. Tomas è determinato a raggiungere il top della condizione nel più breve tempo possibile, è un ragazzo che ama allenarsi e giocare”.

– Lo volevano tante squadre, perché hai dato priorità e scelto l’Inter?

“Per storia e attualità, l’Inter è una delle squadre più grandi del mondo. È una opportunità unica che deve sfruttare dando il massimo. Lui questo lo sa. Il River, il Boca Juniors e tante grandi squadre d’Europa lo volevano, però lui ha deciso di venire all’Inter perché era uno dei suoi sogni fin da bambino, perché è tifoso del campionato italiano e si è sempre identificato con l’Inter considerati tutti gli argentini che hanno giocato e trionfato qui. Pupi Zanetti e Lautaro Martinez sono tra i tanti grandi giocatori argentini che hanno indossato questa bellissima maglia

Un altro motivo molto importante è stato l’interesse dell’Inter ad averlo fin dal primo momento, le parole e la fiducia che gli hanno trasmesso Ausilio e Marotta. Tomas è eternamente grato e vuole ricambiare tutto questo affetto da parte della società e della gente ti fanno sentire a casa”.

– C’è stato un momento in cui tu e Tomas avete pensato che l’affare sarebbe potuto non andare in porto?

“È stata una trattativa molto complessa, perché c’erano anche due club coinvolti, Talleres e Independiente Rivadavia. Ha avuto momenti molto difficili, ma fin dal primo momento Tomas ha detto che avrebbe voluto giocare solo nell’Inter. È stato molto fermo in questa decisione, facendo presente che l’Inter è uno dei club più grandi al mondo, che era il suo sogno e che non voleva perderlo per nulla al mondo. Siamo molto grati a Piero (Ausilio, ndr) e a tutta l’Inter per la pazienza che hanno avuto durante tutta la trattativa. L’Inter si è comportata meravigliosamente”.

Agente Palacios a INTERLIVE: “È un difensore aggressivo, veloce e tecnico. Sogna di affermarsi all’Inter”

– Cosa dobbiamo aspettarci da lui, quali sono i suoi punti di forza?

“Tomas è soprattutto una grande persona e un grande professionista. Come difensore è molto aggressivo, veloce e molto tecnico. Ha un rendimento importante, in più è bravo nell’uno contro uno e nel gioco aereo. Sicuramente questa esperienza in uno dei campionati più importanti al mondo gli servirà a imparare e crescere molto, continuando così ad essere ogni giorno un giocatore migliore”.

– Ha già avuto un colloquio diretto con Inzaghi?

“Questo non lo so, ma è molto entusiasta e vuole imparare da un grande allenatore come Inzaghi. È rimasto stupito dalla partita contro l’Atalanta (che ha visto dalla tribuna del ‘Meazza’, ndr), come gioca è spettacolare. È una squadra davvero completa in tutti i sensi”.

– Ci sono dei difensori a cui si ispira?

“Ammira da sempre Pupi Zanetti, poi c’è Samuel. Attualmente Cuti Romero, Lisandro Martinez e Otamendi”.

– Quali sono i sogni di Palacios?

“Il sogno di Tomas è affermarsi all’Inter e giocare nella Nazionale argentina”.