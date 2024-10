Inter gelata, il bomber ha ammesso: “Voglio il Milan”

Interessante retroscena di mercato quello emerso nelle scorse ore. Coinvolta anche l’Inter che aveva cercato il giocatore

Con lo stop del campionato per la pausa imposta dagli impegni delle Nazionali, riecco puntualmente le indiscrezioni di calciomercato a riempire l’attualità calcistica in attesa dei match dell’Italia e della ripresa della Serie A.

Inter, ovviamente, coinvolta. Si avvicina il mercato di gennaio e non mancano i rumors sui possibili movimenti dei nerazzurri ai quali, recentemente, è stato accostato con insistenza un attaccante cercato anche dalla Juventus. Ci riferiamo al centravanti canadese del Lille, Jonathan David, in scadenza di contratto a fine stagione con il club francese. Senza rinnovo – ipotesi remota al momento – David da inizio 2025 sarà libero di firmare per un’altra squadra già da svincolato.

Per età, caratteristiche tecniche, potenzialità di valorizzazione e (soprattutto) situazione contrattuale, David potrebbe essere il profilo giusto per l’Inter del futuro in un reparto che, con tutta probabilità, rinuncerà ad Arnautovic a fine campionato. Lo stesso può dirsi di un altro centravanti che la stessa Inter ha cercato. In una recente intervista è stato proprio lui a rivelare un inaspettato retroscena che coinvolge anche il Milan.

Il bomber vuole il Milan: “E’ un club da sogno”

E’ stato uno degli uomini mercato la scorsa estate, Santiago Gimenez, attaccante messicano del Feyenoord, autore di 23 gol in 30 partite lo scorso anno nell’Eredivisie olandese. Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni dei top club europei, Inter compresa che ha sondato il Feyenoord prima di puntare su Taremi a parametro zero.

Gimenez, negli ultimi giorni di mercato, è stato molto vicino al Nottingham Forest ma l’elevata richiesta del Feyenoord ha fatto saltare la trattativa. Verosimilmente, questo è stato lo stesso motivo che ha impedito al Milan di prenderlo. Lo ha rivelato lo stesso attaccante messicano in un’intervista a ESPN, svelando il tentativo last minute dei rossoneri lo scorso agosto.

“Le ultime ore di mercato sono state molto intense per me. Il Milan era diventato un’opzione molto concreta ma la trattativa non si è potuta chiudere per i tempi ristretti e il prezzo elevato chiesto dal Feyenoord“, svela Gimenez che poi aggiunge come per lui il Milan potrebbe rappresentare ancora un’opportunità importante.

“Il Milan per me è un club da sogno – prosegue – Sono cresciuto con giocatori come Kakà, Ronaldinho, Ronaldo. Alla fine non è successo ma la porta del Milan è ovviamente sempre aperta per me.”

Poteva essere dunque Gimenez il grande investimento del Milan per l’attacco dopo Morata. Impossibilitati a prenderlo, i rossoneri hanno scelto di puntare su Abraham in prestito secco dalla Roma. La pista Gimenez potrebbe comunque riaprirsi la prossima estate. Ne è convinto Maurizio Cardone, giornalista di “Radio Latte e Miele” e “Top Calcio 24”. Questa la sua anticipazione rilasciata in un’intervista a MilanLive.

“La sensazione è proprio quella che un giorno lo vedremo con la maglia del Milan – rivela Cardone – Per caratteristiche tecniche farebbe molto bene. Per la luce negli occhi di Fonseca alla domanda (è stato incalzato sulle dichiarazioni di Gimenez in conferenza stampa ndr) e la volontà del giocatore, ho la sensazione che si farà.”

Al momento Gimenez è fermo per un infortunio alla coscia. In sette presenze stagionali ha già totalizzato 4 gol. Con il Feyenoord ha vinto un campionato olandese, una coppa nazionale e una Supercoppa.