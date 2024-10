L’ex Inter ha detto sì: torna subito in Serie A, colpo a zero

L’ex calciatore dell’Inter potrebbe trovare presto una nuova squadra. Tante le possibili pretendenti per l’affare a costo zero

Per ennesima volta, l’Inter non è riuscita a conquistare la vetta della classifica a inizio ottobre quando, come ormai da tradizione, il campionato di serie A si ferma per la seconda pausa dedicata alle nazionali.

Un trend negativo che ha accompagnato anche tutte le annate con Simone Inzaghi. Una statistica, comunque, poco importante e che non preoccupa affatto l’allenatore nerazzurro che ha deciso di concedere alla squadra tre giorni e mezzo di riposo prima della ripresa degli allenamenti, a ranghi ridotti, ad Appiano Gentile fissata per mercoledì pomeriggio.

Inter che tornerà in campo domenica 20 ottobre nella difficile trasferta dell’Olimpico contro la Roma, primo di una serie di impegni ravvicinati che vedrà poi i nerazzurri in campo, la stessa settimana, contro Young Boys e Juventus. Ripresa di campionato in cui, chissà, potrebbe tornare in campo anche un ex calciatore dell’Inter, ora svincolato e in cerca dell’ennesima esperienza in serie A.

Ritorno in Serie A per l’ex calciatore dell’Inter, le ultime

E’ ancora in cerca di una squadra, Antonio Candreva. Terminata l’esperienza con la Salernitana, conclusa con la retrocessione in B dei campani nello scorso campionato, l’ex Inter è rimasto svincolato. A 37 anni, tuttavia, vuole concedersi un’altra chance in Serie A come confermano le recenti indiscrezioni che l’hanno accostato ad alcuni club non di prima fascia del campionato.

La scorsa settimana, Candreva sembrava molto vicino al Genoa. Il club rossoblu, in grande crisi dopo le quattro sconfitte consecutive tra Serie A e Coppa Italia, è alla ricerca di un sostituto dell’infortunato Malinovskyi, la cui stagione è compromessa dopo il ko alla caviglia. Lo svincolato Candreva poteva essere la soluzione giusta per rimpiazzare l’ucraino ma, dopo i contatti serrati tra le parti, la trattativa ha subito una brusca frenata.

Stesso epilogo di quello di una precedente trattativa, a inizio settembre, con il Torino. Anche in quel caso, l’affare è saltato alle battute finali con Candreva pronto a firmare un contratto da 500mila euro i ingaggio fino al prossimo giugno. Le opportunità per l’attaccante, comunque, non sono ancora terminate.

Un profilo esperto e disponibile a parametro zero come quello dell’ex interista potrebbe far comodo anche alle neopromosse Como e Venezia. I lariani, come si è intuito anche dal mercato estivo non rinunciano affatto ad inserire nell’organico a disposizione di Fabregas calciatori di grande esperienza. Al Venezia, invece, un esterno come Candreva potrebbe rappresentare un innesto funzionale per rinforzare un attacco che finora ha totalizzato solo cinque gol.

Dovesse firmare prossimamente con un nuovo club in serie A, per Candreva sarebbe la decima maglia indossata del nostro campionato dopo quelle di Udinese, Livorno, Juventus, Inter, Lazio, Sampdoria, Parma, Salernitana e Cesena.