“Voglio firmare con l’Inter”, scoppia la festa tra i tifosi nerazzurri

L’Under 17 del club meneghino si è recentemente arricchita con l’arrivo di un giocatore che sembra già avere le idee chiare

Negli ultimi anni sta assumendo un’importanza sempre più crescente la cura del settore giovanile e dei prodotti usciti dal lavoro del relativo staff. Pur essendo lontani dalla politica intrapresa ormai da decenni dal Barcellona – che ogni due-tre anni sforna giovani fenomeni già pronti per la prima squadra – i grandi club stanno avanzando inesorabilmente verso la creazione di una base fatta dai migliori talenti già facenti parte, talvolta sin dall’Under 14, del proprio settore giovanile.

Quand’anche tali calciatori non si dimostrino forti al punto tale da essere inseriti – magari da protagonisti, come accaduto alla Juve per Nicolò Fagioli e Kenan Yildiz – nelle rotazioni dell’Allegri o del Thiago Motta di turno, tanto per restare in casa bianconera.

In tutto questo, l’Inter non è stata a guardare, avendo coltivato con pazienza e dedizione il percorso di carriera di calciatori poi rivenduti a club minori ma appunto fonte di entrate economiche anche importanti per le finanze del club.

Non deve dunque sorprendere l’alacre lavoro fatto dagli scout nerazzurri per accaparrarsi, bruciando magari la concorrenza, dei prospetti interessanti da inserire già nella categoria Under 17, quella immediatamente precedente l’Under 19, comunemente chiamata Primavera.

Proprio di recente il club meneghino ha messo le mani su un esterno offensivo originario del Mali, ma già militante nelle Giovanili del Brescia, che verrà aggregato all’Under 17 allenata a partire di questa’anno da un grande ex nerazzurro come Samir Handanovic. Il colpo, affatto banale, sta già facendo discutere i tifosi della Beneamata, colpiti dagli ambiziosi propositi del gioiello africano.

Fofana fa sul serio: “Darò tutto per l’Inter”

Intercettato dal portale ‘AfricaFoot’, Aliou Badara Fofana ha espresso così tutta la sua soddisfazione per aver varcato i cancelli della Pinetina come nuovo calciatore dell’Inter. Un punto di partenza e non certo di arrivo per l’attaccante, apparso più che ambizioso nelle sue prime parole da nerazzurro.

“Il processo per arrivare all’Inter è stato molto rapido. Il club era molto interessato al mio profilo e i miei agenti hanno trovato il progetto interessante per la mia crescita. È così che ho firmato qui, unendomi alla squadra Under 17. Questo è un passo importante per il resto della mia giovane carriera calcistica e un’ottima opportunità. Continuerò a progredire e a crescere qui, con l’ambizione di firmare presto il mio primo contratto professionale“, ha esordito.

“L’Inter è una nuova sfida per me. Sono pronto a dare tutto per questi colori, per riuscire a raggiungere i miei obiettivi. Sono un giovane calciatore che ha ancora molto da imparare. Quindi rimarrò umile e continuerò a lavorare sodo, ascoltando i miei supervisori”, ha concluso.