Arrivata l’ufficialità: rinviata la partita dell’Inter

L’ufficialità tanto attesa alla fine è arrivata ed è destinata a stravolgere il calendario dell’Inter: è stata rinviata, infatti, la partita dei nerazzurri

L’Inter ha chiuso gli impegni prima della sosta per le nazionali reagendo alla grande alla sconfitta nel derby e portando a casa tre vittorie consecutive in una settimana, un ottimo risultato per una squadra che comunque ha ancora diversi problemi da risolvere, soprattutto per quanto riguarda la tenuta difensiva.

Ora è tempo di fare bene con la propria nazionale e anche di riposare per tutti gli impegni che sono in programma in una stagione congestionata e parecchio piena per quanto riguarda il calendario. In particolare, nelle ultime ore è stato deciso anche il calendario ufficiale della Supercoppa italiana, che inaugurerà il nuovo anno sportivo nel 2025.

Ricordiamo che le squadre impegnate in final four sono Inter, Juventus, Atalanta e Milan. Il via sarà quello del 2 gennaio con il match tra i due club lombardi nerazzurri, poi il giorno dopo toccherà a bianconeri e rossoneri. La conclusione, invece, è fissata per il 6 gennaio, poi le squadre faranno il loro ritorno in Italia.

Il calendario della Supercoppa italiana cambierà la Serie A: come varia il calendario

Il problema è che il viaggio in Arabia Saudita avrà delle dirette conseguenze anche sulla nostra Serie A. Le partite, infatti, si incastrano con il 19esimo turno che vedeva in programma proprio in quei giorni la sfida del Milan contro il Como e quella dell’Inter contro il Bologna. Inevitabilmente si tratta di sfide che dovranno essere rinviate e riprogrammate in altre date.

Per quanto riguarda, invece, il montepremi complessivo della competizione, si parla di 23 milioni di euro complessivi. Alla squadra vincitrice andranno 8 milioni, l’altro club che riuscirà a disputare la finale ne avrà cinque, mentre alle due semifinaliste perdenti 1,5 milioni a testa. Per quanto riguarda i 7 milioni rimasti, una percentuale sarà destinata anche alle altre sedici formazioni della Serie A 2024-25.