“Contatti avviati”: Marotta batte tutti sul tempo e lo porta all’Inter

Beppe Marotta è pronto a scatenarsi: si muove con largo anticipo, la stella può davvero firmare con l’Inter

Roma, Young Boys, Juventus ed Empoli. La squadra di Simone Inzaghi è chiamata ad un ottobre di fuoco, impegni importantissimi per il prosieguo stagionale dell’Inter campione d’Italia.

Ad ogni modo a tenere banco in casa nerazzurra è, ancora una volta, il calciomercato. Come già accaduto in passato, Marotta si sta muovendo con largo anticipo per garantire i prossimi affari in entrata a mister Inzaghi. A tal proposito, uno dei settori nei quali certamente arriveranno novità tra gennaio e giugno è l’attacco.

Dietro Lautaro, Thuram ed il neo arrivato Taremi c’è il vuoto. Marko Arnautovic e Joaquin Correa hanno le valigie in mano sin dallo scorso agosto e sembra proprio che nel 2025 la loro avventura in terra nerazzurra finirà ufficialmente. Due contratti in scadenza il 30 giugno 2025, ma la dirigenza di Viale della Liberazione ha già valutato i profili considerati ideali per completare il reparto avanzato.

Marotta brucia tutti: contatti per il top player

La rivelazione che, da vicino, sembrerebbe coinvolgere l’Inter l’ha fatta a ‘Relevo.com’ Matteo Moretto, il quale ha svelato un dettaglio non da poco in vista della prossima estate.

Secondo quanto è stato riferito, l’Inter si starebbe muovendo con largo anticipo per la firma di Jonathan David. Contatti avviati per la stella del Lille che vedrà scadere il suo contratto con il club francese proprio il 30 giugno 2025.

Un’occasione unica, viste le qualità indiscutibili del 24enne di Brooklyn che secondo la fonte è stato recentemente accostato con forza pure all’Atletico Madrid. Secondo Moretto, Newcastle, Barcellona e non solo sarebbero sulle tracce del nazionale canadese. Al momento, però, David non ha ancora preso una decisione definitiva.

Si tratterebbe, in ogni caso, di un investimento importante: tra stipendio e provvigioni all’entourage del calciatore, Jonathan David costerà non poco al club che avrà la fortuna di averlo tra le sue file. E l’Inter, in tal senso, è in primissimo piano con l’idea di bruciare la folta concorrenza e portare l’ennesimo grande attaccante alla corte di Inzaghi. Nel 2025, a zero, potrebbe essere l’ora di David che fino a questo momento con la maglia del Lille ha racimolato 13 presenze, 8 gol e 2 assist.