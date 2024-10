L’Inter si ‘arrende’ a Guardiola: affare chiuso a 40 milioni

Pep Guardiola, anche stavolta, potrebbe avere la meglio sui nerazzurri: l’affare può chiudersi a 40 milioni di euro

Inter e Manchester City, dopo essersi misurate in Champions League, continuano la loro sfida a distanza nel dominio del mercato. Il club inglese, dopo aver perso Rodri per infortunio, vuole investire a centrocampo già a gennaio. Dopo aver valutato prima Calhanoglu e poi Barella, il City potrebbe concentrarsi su un profilo che piace parecchio anche ai nerazzurri.

Il ventitreenne Samuele Ricci è infatti già stato preso in considerazione dalla dirigenza nerazzurra per eventuale post Calhanoglu, ma il play del Torino ha ormai una valutazione di 40 milioni: una cifra che spaventa l’Inter e le altre squadre di A, ma non il club di Pep Guardiola.

Ricci è stato uno dei grandi protagonisti dell’ottimo avvio di stagione del Toro targato Vanoli. E non stupisce che il ragazzo si stia ritagliando pure un ruolo importante nell’Italia di Spalletti. Non è tutto: secondo alcuni rumors di mercato sarebbe finito nel mirino del Manchester City di Pep Guardiola.

Il classe 2001, cresciuto nell’Empoli, avrebbe potuto far comodo all’Inter anche nelle vesti di mezzala. Il ragazzo, che con Vanoli gioca stabilmente come regista davanti alla difesa, ha già dimostrato di poter esprimere buone doti in fase offensiva, eleganza e visione di gioco. Ha personalità e forza: raramente rallenta o smette di aggredire i portatori di palla.

Il City di Guardiola piomba su Ricci: pronti 40 milioni

Prima della sfida contro l’Inter (finita 3-2 per i nerazzurri), Vanoli aveva appunto parlato delle voci su un interesse del City su Ricci, dichiarando di non essere stupito. Anche la dirigenza del Torino ha fatto sapere che al club fa piacere che Ricci abbia così importanti estimatori. Cairo lo ha preso quand’era poco più di un ragazzino di belle speranze. E il centrocampista è cresciuto tanto, sotto tutti i punti di vista. Ma uno come Ricci è davvero pronto a giocare con un allenatore come Guardiola in Premier League?

Il Torino ha già contattato il suo procuratore per rinnovargli il contratto fino al 2029. Formalmente, dunque, il ragazzo non è in vendita. Ma, di fronte a una possibile offerta da circa 40 milioni di euro mossa dal City di Guardiola, chi potrebbe dire di no?

Tutto dipende dalle scelte del manager dei Citizen. Un suo cenno e, a gennaio, sarebbe assalto. Per ora, forse è ancora presto: Guardiola sta ancora studiando la situazione, vagliando le soluzioni interne e le occasioni dettate dal mercato. Di certo, però, Ricci è nella lista dei preferiti.

Cosa manca ad Asllani

L’Inter, in rosa, ha già quello che dovrebbe essere l’erede di Hakan Calhanoglu: è l’altro ex Empoli Kristjan Asllani. Un giovane su cui i nerazzurri hanno investito parecchi soldi e che ha da poco rinnovato fino al 2028. Il club nerazzurro crede ancora nelle qualità dell’albanese. Ma Asllani, numeri alla mano, non è riuscito ancora a dimostrare di poter essere un’alternativa utile a Inzaghi.

I media albanesi, negli ultimi giorni, hanno parlato di un possibile interesse da parte del PSG per Asllani. La notizia, difficilmente confermabile, rivela tuttavia che il centrocampista nerazzurro è considerato ancora come un calciatore promettente. Quale sia la sua vera dimensione, tuttavia, è difficile intuirlo.

Forse il ragazzo ha bisogno di stimoli diversi e di più libertà. Un giocatore del genere avrebbe diritto a fare il protagonista in una squadra più piccola in modo da poter giocare con più regolarità? C’è chi sostiene che all’Inter, data la presenza di Calhanoglu, non può crescere davvero. Ha bisogno di responsabilizzarsi e di sentire pienamente la fiducia della squadra, così come gli succede quando gioca con l’Albania.