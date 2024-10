Il grande regalo di Dazn agli abbonati: si attiva subito

Un regalo di Dazn per tutti gli abbonati è già disponibile. Ottenerlo è semplicissimo. Ti basta seguire queste indicazioni

C’è un’unica certezza nella stagione dell’Inter e di tutti gli altri club di Serie A ovvero che tutte le partite del campionato saranno visibili su DAZN.

L’emittente streaming, al suo sesto anno di attività in Italia, detiene i diritti di trasmissione dei match di Serie A fino al 2029 grazie al recente prolungamento ottenuto dopoché, dal campionato 2021-2022, Dazn è subentrata a Sky come principale broadcaster del campionato italiano di calcio.

Dazn che ha ampliato la sua presenza anche in tv con un canale lineare, Dazn 1, ricevibile sia con il decoder Sky che con Tivusat alla posizione 214. Il canale tv rappresenta un opzione aggiuntiva alle varie tipologie di abbonamento proposte da Dazn che variano in base ai contenuti scelti nonché alle modalità di fruizione degli stessi che possono avvenire su uno o più dispositivi connessi contemporaneamente.

Non vogliamo tuttavia soffermarci in questa sede sulle varie proposte di Dazn bensì su un omaggio che l’emittente propone a gran parte dei suoi abbonati. Usufruirne è facilissimo con un’attivazione immediata che può essere effettuata in qualsiasi momento.

Dazn, un regalo per gli abbonati: ottenerlo è facilissimo

Grazie alla partnership tra Dazn e Gazzetta dello Sport, gli abbonati Dazn possono accedere gratuitamente all’edizione digitale del quotidiano e ai contenuti premium di Gazzetta+. Attivare la promozione è semplicissimo e immediato. Vi basta seguire queste indicazioni fornite dalla stessa Dazn.

Gli abbonati Dazn che vogliono aderire devono anzitutto recarsi su questa pagina da browser web. Cliccando sul banner in basso “Sei già cliente” si viene indirizzati su un ulteriore schermata nella quale vi verrà chiesto di inserire alcuni dati. Terminata questa procedura, riceverete entro 24 ore un voucher sulla vostra mail con un codice da inserire sulla pagina https://abbonamenti.gazzetta.it/dazn.

Con l’accettazione del codice sarete abilitati all’accesso a Gazzetta Digital Edition, per il quale dovete comunque effettuare la consueta registrazione con username e password a vostra scelta. Per leggere il quotidiano in formato digitale dovete utilizzare il sito di Gazzetta (nella parte della home page c’è il banner per l’accesso all’area riservata) o la app Gazzetta.it, presente in tutti gli store digitali.

Possono accedere all’iniziativa Dazn-Gazzetta Digital tutti gli abbonati Dazn con piano Standard e Plus. Ne sono esclusi quelli con abbonamento Start, Goal Pass o coloro che hanno attivato Dazn tramite un servizio esterno come Apple, Google, Tim e Amazon. La promozione si può attivare in qualsiasi momento e resterà valida fino a quando l’abbonamento a Dazn sarà attivo. In caso di recesso o mancato rinnovo, si annulla automaticamente anche l’accesso a Gazzetta Digital Edition.

Con Gazzetta+ avrete il quotidiano in formato digitale a disposizione ogni giorno a partire dalle 3 del mattino. Oltre agli altri contenuti esclusivi Gazzetta, ogni sabato avrete accesso alla lettura anche del settimanale Sportweek. Potete consultare inoltre anche tutte le edizioni della Gazzetta dei giorni precedenti.