Il Milan lo segue da anni: può andare all’Inter per 15 milioni di euro

Lo storico obiettivo del Milan finisce all’Inter per 15 milioni di euro: clamoroso scippo, Marotta lo prende in estate

Dal campo al calciomercato il passo è breve ed in casa Inter, al di là delle enormi ambizioni stagionali, vi è la consapevolezza di come la squadra possa e vada rinforzata in maniera intelligente. Tra gennaio e soprattutto giugno qualcosa si muoverà: Beppe Marotta ha già messo nel mirino un vecchio pallino della dirigenza milanista.

Ci sarà da attendere ancora diversi mesi prima della riapertura del mercato ma la rivelazione che arriva dalla Spagna parla di un clamoroso colpo di scena in sede di mercato che riguarderebbe, manco a dirlo, Inter e Milan. I nerazzurri, che già nel recente passato hanno firmato più di una beffa ai danni della dirigenza rossonera, potrebbero portare avanti un clamoroso colpo direttamente da Madrid.

A far chiarezza sul clamoroso scenario estivo è il portale ‘Fichajes.net’, che sostiene come Marotta e l’Inter siano fortemente interessati ad un talentuoso calciatore che il ‘Diavolo’ corteggia da anni. Stavolta, però, la situazione può di fatto svoltare per il club campione d’Italia in carica, con buona pace del Milan destinato a rimanere a mani vuote.

Colpaccio da Madrid, altro che Milan: capolavoro di Marotta

Da Madrid a Milano, biglietto di sola andata. È questa l’eventualità che da lontano, sullo sfondo, sta prendendo corpo per il calciomercato nerazzurro. La dirigenza di Viale della Liberazione è pronta a fare sul serio: stavolta bastano 15 milioni di euro.

Si parla ci Angel Correa, 29 anni, apparentemente in uscita dall’Atletico Madrid. Dopo gli arrivi di Sorloth e Julian Alvares, lo spazio in attacco per l’argentino si è ridotto notevolmente. Nonostante Correa negli ultimi anni sia stato una pedina preziosissima per Simeone, adesso è finito in secondo piano. E con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, ad un anno dalla fine del rapporto coi ‘Colchoneros’, potrebbe effettivamente decidere di fare le valigie e lasciare la Liga per una nuova grande avventura in Serie A.

Il Milan lo segue da anni, lo ha corteggiato con forza ma senza mai riuscire a trovare la quadra con la dirigenza biancorossa nel corso del tempo. Adesso, però, per arrivare al colpo Correa basterebbero appena 15 milioni di euro. Una cifra che intriga non poco Marotta, ben consapevole che l’Inter dal 1 luglio si libererà (a zero) di Arnautovic e dell’altro Correa, Joaquin, finito in fondo nelle gerarchie di Inzaghi.