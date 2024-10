Catastrofe Inter: incredibile, è successo di nuovo

Manca ancora l’ufficialità ma per l’Inter potrebbe ripetersi una circostanza già vissuta in passato con un esito tutt’altro che favorevole

Weekend di pausa per l’Inter e gli altri club di Serie A, fermi a causa degli impegni delle nazionali in Nations League e qualificazioni ai Mondiali.

A metà settimana, Inzaghi avrà nuovamente il gruppo al completo ad Appiano Gentile per preparare il prossimo impegno in campionato dell’Inter, attesa domenica 20 ottobre all’Olimpico dalla Roma. A seguire, trasferta a Berna con lo Young Boys in Champions League e altro match clou, domenica 27 ottobre, con la Juventus a San Siro.

Un calendario piuttosto compresso quello dei nerazzurri tra la seconda metà di ottobre e l’inizio di novembre quando la Serie A si fermerà nuovamente. Sarà l’ultimo stop prima di un lungo periodo senza interruzioni che si protrarrà fino al prossimo marzo. Periodo in cui l’Inter sarà impegnata in ben quattro competizioni. Oltre alla Serie A e alla Champions League, Lautaro e compagni dovranno fronteggiare anche la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana in Arabia, evento quest’ultimo di cui è stata appena ufficializzata la programmazione.

Inter, ci risiamo: accadrà di nuovo tre anni dopo

Per il secondo anno consecutivo, la Supercoppa si disputerà con il format della Final Four. Il 2 gennaio, i nerazzurri affronteranno l’Atalanta in semifinale. Dovessero qualificarsi in finale, quest’ultima è prevista il giorno dell’Epifania, a ridosso della 19.a giornata di Serie A, l’ultima del girone di andata.

Anche senza la quarta finale consecutiva in Supercoppa, il primo match dell’Inter in campionato nel 2025 sarà rinviato a data da destinarsi. Curiosamente, i nerazzurri avrebbero dovuto affrontare il Bologna, la stessa situazione, di fatto, del 6 gennaio 2022 quando il match del Dall’Ara contro i rossoblu venne rinviato per i casi Covid che impedirono ai padroni di casa di scendere in campo a causa dell’isolamento imposto dalla Ausl.

Ricorderete tutti le scene surreali di Inzaghi e i suoi presenti allo stadio insieme alla terna arbitrale. Quarantacinque minuti di attesa prima dell’inevitabile rinvio con la mancata concessione dello 0-3 a tavolino per l’Inter. Per settimane, nell’impossibilità di trovare una data di recupero ravvicinata, i nerazzurri giocarono con l’asterisco in classifica, una situazione non certo ideale nel duello Scudetto con il Milan, rientrato in corsa dopo la vittoria nel Derby del 5 febbraio.

Un’attesa per il recupero con il Bologna snervante che si è protratta fino al 27 aprile. Con una vittoria, l’Inter avrebbe superato il Milan a quattro giornate dall’epilogo del campionato. Come è finita, lo sapete tutti. Stavolta però l’attesa dovrebbe essere breve. Inter-Bologna potrebbe essere recuperata, infatti, già l’8 o il 15 gennaio. Queste le prime due date utili che si possono usare a seconda della qualificazione o meno dei nerazzurri alla finale di Supercoppa. Il tutto in attesa della decisione della Lega che dovrà definire anche la data di recupero di altre due partite rinviate per la Supercoppa ovvero Como-Milan e Atalanta-Juventus.