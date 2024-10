Grande colpo dell’Inter: “Un mix tra Fabregas e Gundogan”

A quanto pare l’Inter ha preso un vero campione, definito da chi se ne intende “un mix fra Fabregas e Gundogan“

Finora, in nerazzurro, ha avuto modo di esprimere solo sprazzi del suo talento, ma è riuscito già a farsi notare in un paio di occasione con giocate intelligenti e un ottimo lavoro in senso tattico. La speranza è che possa confermarsi su questo livello senza tornare a esprimersi con l’intermittenza che ha caratterizzato la sua ultima stagione.

Di recente il neo-acquisto nerazzurro Piotr Zielinski ha spiegato perché non ha mai giocato in Premier League, nonostante sia stato a lungo corteggiato da varie squadre inglesi. Intervistato da Foot Truck, l’ex Napoli ha sostanzialmente ammesso che, trovandosi assai bene in Italia, non ha mai preso sul serio l’interesse dei club britannici.

“L’Arsenal ha fatto un tentativo nel 2020 e, se non avessi prolungato con il Napoli, probabilmente mi sarei unito ai Gunners“, ha spiegato il polacco. Dopodiché ha raccontato di quando Bruno Fernandes gli scrisse per invitarlo a trasferirsi allo United. E non è tutto: a un certo punto è stato vicinissimo al West Ham. “Hanno offerto 35 milioni, e De Laurentiis sembrava ansioso che andassi via. Avevo già chiesto a Lukasz Fabiański qualcosa a proposito dell’alloggio e dell’assistenza medica per la mia famiglia, ma alla fine sono rimasto perché in Italia ci stavano giocando lo Scudetto. Senza voler mancare di rispetto al West Ham, ma non me la sentivo, sarebbe stato un downgrade. Pensavo che avrei potuto puntare a un club più grande“.

E quel club è l’Inter: il polacco ha rinunciato la corte di vari club stranieri per vestirsi dei colori nerazzurri. E l’Inter, a quanto pare, ha preso un gioiello, un giocatore definito da un vero allenatore top come un mix tra Fabregas e Gundogan.

Zielu e la Premier: “Klopp mi vedeva come un mix fra Fabregas e Gundogan“

Piotr Zielinski ha dato il meglio di sé al Napoli e con la maglia della Nazionale polacca, e oggi è rispettato in tutta Europa come un giocatore di alto livello. Ora deve confermarsi all’Inter, dove però non è titolare. Il polacco ha voluto fortemente questo trasferimento e sembra ansioso di mettere in mostra le proprie qualità.

In passato Zielu era stato però vicinissimo al Liverpool. La prima volta quando addirittura giocava ancora nell’Udinese. “Jurgen Klopp mi ha invitato a casa sua“, ha raccontato l’ex Napoli. “Il Liverpool mandò un jet privato a Firenze. Ci sono andato con il mio agente Bartlomiej Bolek… Era il mio primo viaggio in jet privato e sono rimasto scioccato. Più tardi è venuto a prenderci un autobus. Siamo andati a casa di Klopp. Il palazzo era enorme… Ricordo che diceva che per lui ero un mix tra Fabregas e Gundogan. Stavamo parlando e in sottofondo si sentiva una partita di Premier League“.

Zielinski dice di essersi reso conto solo dopo che Kloop lo voleva davvero al Liverpool: “Ero un ragazzino. Capii che i Reds avevano un budget che probabilmente arrivava a 18,5 milioni di euro. Ma l’Udinese voleva qualcosa in più. Ma il Liverpool non voleva forzare, perché, diciamocelo, non ero ancora un top-player. L’altro lato della medaglia è che non me la sentivo“.

L’erede di Zielinski

Sempre nella stessa intervista Piotr Zielinski ha fatto il nome del giocatore che, a suo giudizio, potrebbe prendere la sua eredità con la maglia della Polonia. Si tratta di Kacper Urbanski del Bologna. L’ex Napoli lo ha definito un grande giocatore. “Credo sia evidente che mi abbia studiato“, ha detto ridendo il centrocampista dell’Inter.

Il giovane centrocampista del Bologna si è fatto notare con ottime prestazione soprattutto lo scorso anno, quando in panchina c’era Thiago Motta. Ora, con Italiano, non sembra più così centrale nel progetto. Ma, piano piano, potrebbe recuperare e riprendersi la titolarità.

Zielinski crede che Urbanski diventerà un buon giocatore. Anzi, dice che è già arrivato a un ottimo livello. “Vedo in lui un talento che corrisponde alla mia personalità. Grandi capacità, fiducia nei propri mezzi. Vuole la palla, e sa farla circolare bene. Evidentemente può rubarmi il posto! All’Europeo c’è arrivato perché si è fatto male Milik, ma ha giocato alla grande e ora è un giocatore importante per la Polonia“.