La Juve pronta a chiudere: ‘offerta’ all’Inter da 20 milioni

La Juve vorrebbe chiudere il colpo già a gennaio: potrebbero bastare 20 milioni per agevolare Thiago Motta e bruciare sul tempo Ausilio

I tifosi bianconeri colpevolizzano Dusan Vlahovic per i goal sbagliati a porta vuota (vedi l’episodio clamoroso contro il Cagliari), ma l’ex Viola ha giocato praticamente ogni tre giorni senza ricambio garantendo comunque prestazioni generose. Rispetto all’anno scorso, il serbo sembra più motivato e più in forma… Il problema non è dunque Vlahovic in sé: ciò che manca davvero è il vice Vlahovic. Milik è ancora fermo e potrebbe averne per molto tempo ancora. Per questo Cristiano Giuntoli sta valutando un investimento in attacco a gennaio.

Si parla di un possibile tentativo a gennaio per Kalimuendo, interessante attaccante tra le altre cose già allenato da Motta nelle giovanili del PSG. Il classe 2002 Arnauld Kalimuendo è più che un talento interessante. Pur non essendo ancora sbocciato come vero e proprio bomber, in Ligue 1 ha già dimostrato ampiamente di poter fare reparto da solo. Forte fisicamente e con un buon senso del goal, sa creare spazi per i compagni, giocare di sponda, rendersi pericoloso come ariete di movimento. Una via di mezzo fra Kean e Lukaku, per intenderci.

La sua stagione migliore è stata quella 2021-2022, quando ha giocato il secondo anno in prestito al Lens, segnando 12 goal in campionato 3 uno in Coppa di Francia. Dopo un ritorno incolore al PSG, è stato ceduto al Rennes nell’estate 2022. Nella prima annata ha segnato 7 reti. L’anno scorso i goal sono saliti a 10.

In passato, il ragazzo potrebbe essere stato proposto anche all’Inter. E non è escluso che i suoi procuratori siano ancora in contatto con Piero Ausilio. Ma l’interesse dalla Juve è oggi è più concreto: a gennaio Giuntoli potrebbe affondare il colpo investendo fino a 20 milioni. Alle condizioni giuste, l’attaccante cresciuto nel PSG potrebbe quindi tornare da Motta, l’allenatore che lo ha fatto esordire in Primavera da sotto età (a sedici anni).

La Juve investe 20 milioni per il vice Vlahovic

Sembra che il Rennes sia pronto alla cessione. Il club francese ha creduto tanto nelle qualità del ragazzo, ma si sente in parte deluso da ciò che Arnauld è riuscito a esprimere in termini di numeri. Forse le aspettative erano troppo alte? Acquistato per 20 milioni, doveva prendersi sulle spalle la squadra, se non nel primo anno almeno in prospettiva, quindi garantendo goal e prestazioni per gli anni a venire. Così non è stato, almeno per ora.

I critici lo accusano di non saper essere decisivo: non ha mai superato i 12 goal in Ligue 1. Non riesce a giocare da solo come unico attaccante, così come faceva al Lens. E ha dimostrato di andare ancora più in difficoltà in coppia con Gouiri. Inoltre, quest’anno, in 6 partite ha segnato una sola rete.

L’altro nome che piace a Giuntoli è quello di Omorodion. E, a quanto pare, la Juve ci avrebbe già provato in estate proponendo un’offerta da 15 milioni più bonus. L’Atletico Madrid ha risposto negativamente: valuta il ragazzo almeno il doppio. L’Inter segue con relativo interesse i piani di Giuntoli, anche perché un investimento importante da parte della Juve in attacco a gennaio potrebbe determinare lo smarcamento dei bianconeri dalla pista David.

STOP THAT ARNAUD KALIMUENDO 🇫🇷🇨🇩(2002)!!! 🥵🥵🥵pic.twitter.com/KYxPyKwI60 — Football Report (@FootballReprt) September 16, 2024

Sia l’Inter che la Juve stanno infatti cercando di avvicinarsi all’attaccante canadese per chiudere un importante affare a zero quest’estate. C’è tanta concorrenza, soprattutto da parte delle squadre inglesi, ma il ragazzo potrebbe anche aver voglia di confrontarsi con il calcio italiano per migliorarsi tecnicamente. Ormai sembra ufficiale che Jonathan David non rinnoverà il suo contratto con il Lille. E, di conseguenza, sarà disponibile come free-agent il 30 giugno.