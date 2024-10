Milan di nuovo beffato, la spunta ancora l’Inter

Nuovo possibile duello sul mercato tra Inter e Milan. Ancora una volta potrebbero spuntarla i nerazzurri. Le ultime

Un nuovo corso quello che vuole imprimere OakTree anche sul mercato dell’Inter. Oltre al risanamento dei conti, la nuova proprietà americana ha intenzione di discostarsi dalle strategie attuate durante le presidenza Zhang per quanto riguarda il rafforzamento dell’organico.

Niente più spese folli per il cartellino dei calciatori o ingaggi elevati garantiti agli svincolati per strapparli alla concorrenza, bensì investimenti oculati indirizzati prevalentemente a calciatori giovani, di talento e con prospettive di valorizzazione in nerazzurro. Che con OakTree, la strategia sarebbe cambiata, lo si è intuito già nello scorso mercato estivo.

L’Inter aveva già fatto tutto (o quasi) con gli ingaggi di Taremi e Zielinski. Quando c’è stata la necessità di prendere un nuovo difensore, i profili graditi a Inzaghi come gli svincolati Hermoso e Rodriguez sono stati scartati a favore di due profiliti più giovane come Cabal (poi finito alla Juve) e di Palacios, per il quale sono stati spesi 6.5 milioni di euro. Un investimento per ora poco sfruttato da Inzaghi che non ha concesso nemmeno un minuto al nuovo acquisto nerazzurro.

Inter-Milan, nuovo duello sul mercato: nerazzurri in vantaggio

Calciatori giovani e di talento – dicevamo – se poi possono arrivare a parametro zero è ancora meglio. Queste tre condizioni potrebbero verificarsi nel caso di Jonathan David. L’attaccante del Lille, classe 2000, ha il contratto in scadenza a fine stagione. Al momento, il rinnovo sembra escluso in quanto la volontà del canadese è quella di tentare un’esperienza in un top club europeo.

Da potenziale parametro zero, David può rappresentare un’occasione davvero ghiottissima sul mercato. Ci sono conferme sull’interessamento dei nerazzurri che potrebbero muoversi già a gennaio per bloccare il giocatore, libero di accordarsi già con altre squadre con il contratto in scadenza.

E’ quanto riporta anche Relevo che riferisce anche di contatti già in corso tra l’Inter e l’entourage di David, già piuttosto sollecitato in queste settimane. Sul canadese ci sono infatti anche altre pretendenti di grande livello come la Juventus, il Barcellona, l’Atletico Madrid e il Newcastle.

Attenzione anche a un ritorno di fiamma del Milan che segue da tempo David, allenato peraltro da Fonseca al Lille. L’Inter sembra comunque in vantaggio sui rossoneri al momento. Con l’addio di Arnautovic, la possibilità di arrivare a David intriga e non poco per formare un super quartetto in attacco con Lautaro, Thuram e Taremi, il tutto senza spendere soldi per il cartellino del giocatore in un’operazione di mercato comunque munifica per ingaggio e commissioni.

Se l’acquisto dovesse concretizzarsi, si prospetta un’altra beffa per il Milan che può assistere al trasferimento in nerazzurro di un attaccante seguito in precedenza come accaduto, lo scorso anno, con Marcus Thuram.