Dazn spiazza tutti: trasmetterà gratis 6 big match

Sei big match gratis su Dazn. Questa la proposta dell’emittente streaming. Di seguito tutti i dettagli sulla programmazione

Conto alla rovescia iniziato per la ripresa del campionato di Serie A dopo lo stop per la pausa per le Nazionali. Tra una settimana, domenica 20 ottobre, l’Inter è attesa dal difficile match contro la Roma all’Olimpico che precede quello con la Juventus a San Siro.

Entrambe le partite saranno trasmesse da Dazn che, come sapete, offre la copertura completa di tutti i match in programma per ogni turno di campionato, tre dei quali in diretta congiunta con Sky. Delle prossime cinque partite di Serie A dell’Inter, quattro saranno in esclusiva assoluta su Dazn (Roma, Empoli, Venezia e Napoli) mentre quello con la Juve andrà in diretta anche su Sky Sport domenica 27 ottobre alle ore 18.

Dazn non è solo Serie A. Vi sono anche altri contenuti disponibili con le varie tipologie di abbonamento Standard, Plus o Start. Oltre alla Serie B e alla Liga Spagnola, spazio anche agli altri sport con le coppe europee di volley, la grande boxe e la copertura di ciclismo e sport invernale garantita dalla presenza sull’app di Dazn dei due canali di Eurosport.

Su Dazn un grande evento gratis, il programma

La prossima settimana dal 16 al 19 ottobre, Dazn trasmetterà anche un altro evento ovvero l’esibizione di tennis Six Kings Slam. Un torneo che vedrà protagonisti, a Riyad in Arabia Saudita, il nostro Jannik Sinner insieme a Rafa Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Holger Rune e Daniil Medvedev.

Gli arabi non hanno badato a spese per portare questi sei campioni a Riyad. Pensate che la sola partecipazione vale per ognuno ben 1.5 milioni di euro mentre chi vince ne incassa 6, una cifra da record, la più in assoluto assegnata in un torneo anche se non Atp o Slam.

Se gli organizzatori hanno pagato cifre iperboliche per garantirsi un’esibizione di cui si parla da settimane e che è stata programmata a stagione in corso, chi vorrà vederla non dovrà spendere nulla. Dazn, infatti, offrirà la diretta gratuita della tre giorni della Six King Slam sulla sua app con commento in italiano.

Il torneo comincerà con due quarti di finale. Nel primo, previsto mercoledì 16 ottobre, si affronteranno Jannik Sinner e Daniil Medvedev, avversari nel recente quarto di finale di Shanghai vinto dall’azzurro. A seguire, Carlos Alcaraz sfida Holger. Qualificati di diritto in semifinale coloro che di Slam ne hanno vinti più di tutti in carriera ovvero Djokovic e Nadal. Giovedì 17, Djokovic incrocerà il vincente di Sinner-Medvedev mentre a Nadal toccheranno Alcaraz o Rune. Sabato 19, la finale con il ricco montepremi in palio.

Tutto, gratis, su Dazn in attesa del ritorno della Serie A con le partite dell’ottava giornata di campionato distribuite tra sabato 19 e lunedì 21 ottobre.