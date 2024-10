Inter, Inzaghi complica la situazione: “Serviva qualcosa di più dal mercato”

Tra gli addetti ai lavori ci si interroga sul reale valore dell’Inter di questa stagione: sembrano esserci due ordini di problemi

Sebbene non a punteggio pieno in Champions – da considerare il fatto di aver giocato a casa del Manchester City la prima gara del girone, uscendo peraltro indenni dall’Etihad – e ‘solo’ seconda in campionato, l’Inter può ritenersi moderatamente soddisfatta di questo avvio di stagione.

La sconfitta patita nel derby, che aveva minato alcune certezze, è stata cancellata dalle tre vittorie consecutive – due in Serie A, una in Europa – che hanno riproiettato i nerazzurri ai vertici, complici anche le battute d’arresto di Juve e Milan nell’ultima giornata di campionato.

Risulta però evidente, anche al più ottimista dei tifosi, che ci sia qualcosa che non va nell’andamento della squadra. Dei difetti mostrati in tutte le gare, e che rendono l’undici di Inzaghi meno travolgente dello scorso anno. Per esempio la fase difensiva, al netto di alcuni errori palesemente individuali, non è certo quella del 2023/2024.

Nove gol al passivo dopo le prime sette giornate sono davvero troppi, soprattutto se confrontati coi cinque incassati dal Napoli – di cui tre in una gara sola, alla prima giornata – e del solo gol preso dalla Juventus, peraltro su rigore. C’è chi ne fa una questione di uomini, chi di distrazione dei singoli, chi di eccessivo turnover operato dal tecnico in taluni frangenti.

Anche Inzaghi ha le sue colpe: “Sta complicando la situazione”

Intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo‘, l’ex direttore di ‘Tuttosport‘ Giancarlo Padovan ha analizzato a fondo la situazione in casa Inter. Parole già espresse nelle scorse settimane da altri illustri suoi colleghi, e ribadite dal 65enne nativo di Cittadella.

“L’Inter ha una squadra un po’ vecchia in difesa: interpreti che quest’anno non si stanno ripetendo. Pavard, Acerbi e gli altri non stanno facendo bene. E poi c’è anche il turnover di Inzaghi che sta complicando la situazione”, ha esordito.

“La squadra nerazzurra non è partita bene e ha perso il Derby, ma è una squadra che segna tanto. Il Napoli è il primo contendente per l’Inter e se conferma la solidità difensiva può anche superarla nelle previsioni. L’Inter ha una rosa più forte dello scorso anno, ma secondo me sarebbe servito qualcosa in più dal mercato in difesa“, ha concluso Padovan.