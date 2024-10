Inzaghi ha due problemi all’Inter: sono usciti pure i nomi

Arrivata alla sosta da seconda in classifica a due punti dal Napoli, la squadra nerazzurra fa i conti con alcune difficoltà impreviste

Dopo aver strabiliato in quel di Manchester al cospetto di una delle favorite d’obbligo per la vittoria finale in Champions League, l’Inter in campionato ha subìto l’inaspettata battuta d’arresto in un derby al quale si era presentata da strafavorita. Sia per il recente bilancio – la serie aperta di 6 vittorie contro i rossoneri autorizzava sogni di gloria – sia per il momento delle due squadre, col Milan reduce dalla batosta interna europea patita contro il Liverpool.

La caduta contro l’undici del già traballante Paulo Fonseca ha clamorosamente ed inaspettatamente aperto il dibatitto sui problemi dell’Inter, già in qualche modo emersi sia nella prima gara stagionale a Marassi, sia nella partita immediatamente precedente a quella dell’Etihad, quando la Beneamata aveva riacciuffato in extremis il pareggio contro il fanalino di coda Monza.

A preoccupare la piazza è soprattutto l’insolita fragilità difensiva, evidenziata anche nelle due successive vittorie ai danni di Udinese e Torino: 4 i gol al passivo contro bianconeri e granata, con un totale che in Serie A è salito a 9 dopo 7 giornate. Un dato allarmante se paragonato alle 5 reti incassate dal Napoli (ma tre in una volta sola, alla prima giornata) e all’unico gol subìto dalla Juve, per giunta su rigore, nell’avvio di stagione in campionato.

I problemi però sono anche in altre zone di campo. Il rendimento di alcuni intoccabili (Mkhitaryan su tutti) non lascia dormire sonni tranquilli né allo staff tecnico né ai dirigenti. Ne è convinto anche un rinomato giornalista che non ha mai nascosto la sua fede per i colori nerazzurri.

Biasin e i problemi dell’Inter: cosa c’è da risolvere

Intervenuto a ‘Radio Crc‘ per fare il punto della situazione durante la sosta per le nazionali, Fabrizio Biasin è andato a scandagliare i problemi della Beneamata. Individuando due giocatori dal cui rendimento passerebbe la continuità dell’Inter e la sua credibilità nella già appassionante lotta scudetto.

“Troppe sentenze su questo campionato. Fino a qualche giorno fa si parlava della super Juventus di Thiago Motta, ora invece ci sono due squadre in testa alla classifica, Napoli e Inter. Che ora parrebbero destinate alla vittoria del titolo. È ancora troppo presto per fare previsioni, perché il campionato è lungo. Io ci metto dentro anche Juventus, Milan e Atalanta. Per me sono queste le cinque squadre che possono lottare per lo scudetto“, ha esordito Biasin.

“Inzaghi? Deve sistemare alcune cose, punti di forza che l’anno scorso erano dettati dalla condizione superiore di alcuni giocatori. Mkhitaryan sta ritrovando solo ora la sua forma, mentre Barella in questo momento non c’è ed è un giocatore fondamentale per i nerazzurri”, ha concluso il giornalista.