L’Inter fa un capolavoro a costo zero: “Perfetto per il 3-5-2”

Il centravanti canadese potrebbe essere un’opzione utile per il futuro dell’Inter nel modulo più caro ad Inzaghi, anche Oscar Damiani fa delle riflessioni sul possibile colpo a parametro zero condiviso con la Juventus

La mano di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ha prelevato e trascinato all’interno dell’organico dell’Inter di Simone Inzaghi due nomi importanti a parametro zero la scorsa estate, segno distintivo di un operato che continua ad andare avanti nella medesima direzione da diverse stagioni.

È verosimile considerare l’ipotesi che i due massimi dirigenti nerazzurri possano continuare a macinare successi di mercato alla stessa maniera anche il prossimo anno, per smorzare i soliti alti costi di gestione annuali della rosa senza compromettere il livello qualitativo a disposizione del tecnico piacentino. Quest’ultimo sempre più bisognoso di alternative in tutti i ruoli in mezzo al campo.

A destare ancora qualche dubbio è soprattutto la questione legata al reparto offensivo ove, tolti Lautaro Martinez e Marcus Thuram capisaldi in qualità di titolarissimi, pendono ancora le posizioni di Marko Arnautovic e Joaquin Correa fra permanenza e addio forzato. Nessuno dei due fa attualmente parlare di sé sul mercato ma è altrettanto vero che la dirigenza potrà portare avanti le proprie valutazioni da qui ai prossimi mesi nel caso in cui dovessero insorgere opzioni migliori e di prospettiva su cui investire, che possano prendere il posto dei due papabili uscenti. Soprattutto il secondo, rientrato negli schemi di Inzaghi proprio all’ultimo momento della scorsa sessione estiva, sembrerebbe maggiormente propenso all’addio.

David fra Inter e Juventus: “Perfetto per il modulo di Inzaghi, giocatore reattivo”

A farne le veci dal prossimo anno potrebbe essere Jonathan David, centravanti canadese in scadenza di contratto con il Lille in Ligue 1, seguito da tempo dall’Inter come anche dalla Juventus.

Il calciatore, non propriamente bomber nato ma dotato tecnicamente di buona corsa e collante intelligente, potrebbe funzionare nel 3-5-2 di Inzaghi proprio in alternativa a Lautaro oppure in uno degli incastri inediti costruiti dal tecnico. Secondo l’agente Oscar Damiani, raggiunto da ‘TuttoSport’ in una recente intervista, David ha le attenzioni di Marotta e Ausilio: “Ha un qualcosa che potrebbe ricordare Lautaro, perfetto per il modulo caro all’allenatore. Non è un calciatore statico ma si muove fra le linee, è molto rapido e reattivo“.

Poi il confronto con l’altro attaccante Thuram: “Sono diversi e questo permette una loro coesistenza in campo”, ha aggiunto Damiani. Prima di fare qualche appunto sulle condizioni economiche dell’eventuale operazione: “Non si tratterà mai di un colpo a costo zero nel vero senso della parola, perché ci sono commissioni e ingaggio da considerare. Ma nel caso, vediamolo all’opera”. Radar accesi per David fino a fine stagione.