Neymar all’Inter: l’annuncio in diretta che spiazza i tifosi

L’ex stella di Barcellona e PSG, ancora ai box dopo il grave infortunio al ginocchio, è stato al centro di un incredibile retroscena

Chi non ha sognato di vederlo con la maglia della squadra del cuore. Chi non ha immaginato, anche solo per un momento, cosa avrebbe potuto fare in Italia un talento di siffatta classe. Salito alla ribalta fin da giovanissimo con la scomoda e pesante etichetta di erede designato di Sua Maestà Pelé – lo stesso soprannome, O’Ney, richiamava senza troppi dubbi l’eterno fuoriclasse verdeoro – Neymar Jr. ha risposto solo in parte alle enormi aspettative riposte nei suoi confronti.

Sarebbe dovuto essere colui che avrebbe trascinato il Brasile alla vittoria di uno o più mondiali, ma la missione, anche a causa di sfortunati infortuni, non è mai stata portata a termine. Avrebbe dovuto portare, insieme a Messi e Mbappé, la Champions League a Parigi, ma il club transalpino non è mai riuscito ad affermarsi nella kermesse continentale.

Titolare del trasferimento più ricco della storia del calcio – 222 i milioni versati dal PSG nelle casse del Barcellona nell’agosto del 2017 – il fantasista brasiliano ha vinto (quasi) tutto in carriera, senza però assurgere mai allo status raggiunto dall’amico argentino o da Cristiano Ronaldo.

Accostato spesso, in chiacchiere che strizzavano l’occhio al fantamercato, a club italiani, il brasiliano non è mai stato realmente vicino ad approdare in Italia. Anzi no. A rivelare l’incredibile retroscena riguardante il talentuoso giocatore ci ha pensato l’ex portiere Emiliano Viviano, un habitué delle dirette Twitch di TV Play.

Viviano shock su Neymar: “Quella volta che Bologna ed Inter…”

Il 38enne nativo di Fiesole ha raccontato il dialogo avuto con l’allora Ds del Bologna Longo: “In quel periodo io ero metà dell’Inter e metà del Bologna. Longo mi disse di riferire a Branca e Ausilio: ‘Devono aiutarmi a prendere questo brasiliano perché da solo non lo posso comprare’. Bastava sborsare qualcosa come 7 milioni, più o meno. Quel brasiliano era Neymar. Io glielo dissi, ma loro non lo ascoltarono. Aveva 16-17 anni“, ha svelato Viviano.

Indubbiamente, al di là del carattere difficile, della bella vita, di un comportamento che talvolta ha rischiato di sfociare nella scarsa professionalità, immaginare un Neymar ad Appiano Gentile agli ordini di José Mourinho – è quello il periodo a cui fa riferimento Viviano – non può che aver stimolato la fantasia retroattiva di tutti i tifosi nerazzurri. Quel che sarebbe potuto essere e non è stato resterà per sempre nel cassetto degli splendidi sogni irrealizzati…