Non solo Inzaghi, lo United piomba su un big nerazzurro

I ‘Red Devils’ spaventano i tifosi nerazzurri, non vogliono solo Inzaghi: pronta l’offerta choc per il campione dell’Inter

Il triennio targato Simone Inzaghi può essere certamente considerato più che positivo. Il tecnico di Piacenza rimarrà per sempre nella storia dell’Inter per aver portato la seconda stella sulle maglie nerazzurre, un traguardo eccezionale che rischia di diventare molto presto un lontano ricordo.

Perché Inzaghi a fine stagione potrebbe effettivamente lasciare la sponda nerazzurra del Naviglio, visto che i risultati ottenuti ed il gioco apprezzatissimo in tutta Europa lo collocano come uno dei tecnici più seguiti d’Europa.

Lo scorso luglio Beppe Marotta, per evitare di vivere quest’importante stagione con il contratto in scadenza 2025, ha spinto per la firma di Inzaghi: il legame con l’Inter parla di 30 giugno 2026. Un rinnovo contrattuale che, tuttavia, non ripara il club da un addio. Un club in particolare, il Manchester United, sembrerebbe intenzionato a cambiare tanto in vista della stagione 2025/26.

Il lavoro di ten Hag non ha portato i risultati sperati e così i ‘Red Devils’ starebbero già muovendo i primi passi per provare a convincere il mister nerazzurro a trasferirsi in Premier League durante l’estate. Uno scenario pazzesco che potrebbe diventare incredibile visto che la società inglese sembrerebbe fortemente intenzionata a puntare anche su un pilastro di Inzaghi.

Allo United con Inzaghi: pagano la clausola

L’estate 2025 rischia di stravolgere i piani del club nerazzurro. Dall’Inter al Manchester United il passo è breve e stavolta non si parla di Simone Inzaghi. Almeno, non soltanto del mister piacentino evidentemente destinato a trasferirsi all’Old Trafford al termine della stagione.

Il Manchester United è fortemente intenzionato a fare un’offerta per Marcus Thuram. Il bomber francese, già a segno in 7 occasioni, in appena 8 presenze in stagione, è diventato in poco più di un anno una presenza imprescindibile per l’attacco dell’Inter.

Il figlio d’arte ha trascinato a suon di gol i nerazzurri allo Scudetto e adesso si ritrova in cima alla lista del club di Manchester, alla ricerca di una punta degna di questo nome. Arrivato a zero dopo l’avventura al Borussia Monchengladbach, Thuram potrebbe fruttare una plusvalenza pazzesca per le casse nerazzurre.

Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da ben 85 milioni di euro. E pare proprio che da Manchester siano intenzionati a fare sul serio per mettere sul piatto tale cifra, per convincere Thuram e lo stesso Inzaghi a fare un biglietto di sola andata verso l’Inghilterra. Uno scenario pazzesco che potrebbe andare ad incastrarsi con il fortissimo interesse di Marotta per Jonathan David che, a questo punto, diventerebbe il grande favorito per rimpiazzare l’attaccante francese.