Mani tra i capelli per l’Inter: se lo prende il Real Madrid

Possibile intoppo di mercato per la società meneghina: stavolta il ‘solito’ prestigioso colpo gratis potrebbe saltare

Quando si annusa nell’aria – e nel caso del calciatore in oggetto si sente già anche il sapore dell’addio – la possibilità che un giocatore con un certo pedigree possa andar via dal suo club gratis a fine anno, l’associazione della notizia col nome Marotta è pressoché automatica.

Se servisse ricordarlo, l’attuale Presidente dell’Inter ha fatto di alcuni prestigiosi colpi a parametro zero il suo marchio di fabbrica. L’appellativo di nuovo ‘Condor’ del mercato italiano – un soprannome ereditato da Adriano Galliani, tra l’altro amico personale dell’ex Dg della Juve – è più che meritato se pensiamo a chi è arrivato senza costi di cartellino ad Appiano Gentile negli ultimi anni.

Da Mkhitaryan a Taremi passando per Calhanoglu, Thuram e Zielinski, l’Inter ha costruito e sta costruendo parte delle sue fortune calcistiche anche grazie all’apporto di giocatori di un certo spessore, giunti a Milano a costi relativamente sostenuti, se parliamo del pacchetto completo ‘cartellino-ingaggio’.

Ecco che allora, con Jonathan David già nell’orbita del presidente dell’area sportiva della Beneamata, un altro campione è stato messo nel mirino di Marotta. Uno che ha già candidamente dichiarato di voler interrompere la sua gloriosa esperienza nel club con cui ha giocato ben 363 gare ufficiali.

Jonathan Tah, irrompe Florentino: addio colpo a ‘zero’

Il Bayer Leverkusen ci avrebbe anche provato ad intavolare una trattativa per farlo restare, allungandogli il contratto e adeguando l’ingaggio al suo status, ma il club teutonico è stato subito bloccato. Jonathan Tah ha deciso di andar via, dando una svolta – nelle sue intenzioni – ad una carriera già densa di soddisfazioni.

Il 28enne tedesco di origini ivoriane, già perno della difesa di Xabi Alonso, è pronto per una nuova affascinante sfida. Con Barcellona ed Inter già sulle sue tracce da settimane, l’entourage del difensore ha accolto con piacere le lusinghe provenienti da Madrid.

Il club merengue, che intende rinnovare il parco dei centrali difensivi, potrebbe prendere a piene mani dalla società teutonica. Oltre a Tah infatti, restano insistenti le voci che vorrebbero proprio il tecnico spagnolo – ex colonna del centrocampo madridista anni fa – come nuovo allenatore del club al posto di Carlo Ancelotti.

Un motivo in più, per Tah, per accettare la prestigiosa destinazione spagnola. Trovare Xabi Alonso a Madrid potrebbe rappresentare un’irresistibile tentazione per il giocatore. Al netto di un ricco stipendio che la ‘Casa Blanca’ non esiterebbe ad elargire al gigante tedesco.