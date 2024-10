Vogliono firmare con l’Inter: annuncio ufficiale dell’agente

Il commento dell’agente Pastorello sulla situazione contrattuale di Acerbi e de Vrij all’Inter, potrebbero esserci i presupposti che i due centrali difensivi continuino in nerazzurro ma ad una sostanziale condizione

A ridosso dell’ultima partita della seconda sosta dedicata agli impegni delle Nazionali, durante la quale l’Italia sarà impegnata con Israele nel tentativo di restare in testa alla classifica del girone di appartenenza di Nations League, il campionato di Serie A incomincia a richiamare l’attenzione dei club sulla ripresa dei giochi stagionali.

In una fase autunnale in cui la formazione nerazzurra di Simone Inzaghi sarà tenuta ad affrontare a viso aperto altre rivali e pretendenti al titolo finale già nell’arco temporale delle prossime settimane. Con la Roma prima e la Juventus poi, l’Inter sarà costretta a far valere ogni centimetro della propria resa difensiva. Fino a questo momento una delle note meno positive dell’avvio di stagione.

Ad esser cambiato è stato probabilmente l’atteggiamento dei protagonisti in campo, visto che sulla carta nessuno dei volti precedentemente facenti parte dell’organico di Inzaghi è mutato nella scorsa estate. Anzi, l’innesto di Tomas Palacios ha dato adito alla necessità di portare in squadra un ulteriore rinforzo per alleggerire il peso dei tanti minuti nelle gambe dei titolarissimi.

Senza smuovere la posizione di Alessandro Bastoni e il continuo ballottaggio fra Yann Bisseck e Benjamin Pavard, dal prossimo anno qualcosa potrebbe cambiare al centro: sia Francesco Acerbi che Stefan de Vrij, agli sgoccioli delle rispettive esperienze in maglia nerazzurra, potrebbero infatti ripartire altrove. Una ipotesi di cui si è ampiamente discusso anche negli scorsi mesi ma anche lascia ancora margine di dubbio su come effettivamente andranno le cose a stagione conclusa.

🗣Tullio Tinti: “#Bastoni è un campione. Può vincere anche a livello europeo perché l’#Inter è una squadra molto competitiva”. pic.twitter.com/RHOSFwrrYV — Interlive (@interliveit) October 14, 2024

Apertura sulla permanenza di Acerbi e de Vrij, Pastorello: “Teniamo comunque gli occhi aperti”

Sebbene la volontà della dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio resti quella di scremare l’età anagrafica in rosa e renderla sempre meno ‘anziana’, anche grazie all’addio dei senatori e la firma di nuovi volti promettenti, non si esclude che Acerbi e de Vrij possano restare ancora all’Inter in futuro.

Ne ha parlato ai microfoni dei media l’agente Federico Pastorello, a margine dell’assemblea dell’AIACS. “Presto per parlarne ma ci sono delle clausole che potrebbero tenere ancora in piedi il rapporto lavorativo con l’Inter. Noi terremo gli occhi aperti nel caso in cui la società dovesse decidere di non trattenerli all’Inter. Allora troveremmo una soluzione comoda. Ma per il momento i ragazzi sarebbero felici di restare”, ha raccontato Pastorello con grande franchezza. Il discorso verrà dunque riaperto più in là. Anche in base alle esigenze di mercato e allo stesso rendimento dei due centralissimi nei prossimi mesi, fra campionato e coppe.