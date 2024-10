Inter, Inzaghi ritrova Onana per la prossima stagione: bomba di mercato

Inter, il tecnico Simone Inzaghi potrebbe ritrovare Andrè Onana a difendere i pali della sua squadra per la prossima stagione

Nonostante abbia giocato all’Inter soltanto una stagione e sia stato degnamente sostituito da Yann Sommer, tra i protagonisti della storica seconda stella dell’Inter, Andrè Onana è ancora nel cuore dei tifosi nerazzurri. Al termine della stagione 2022/2023, culminata con la finale di Champions League persa con mille rimpianti contro il Manchester City, il portiere camerunense è stato sacrificato sull’altare del bilancio. Venduto al Manchester United per oltre 50 milioni più bonus, cifre altissime per un portiere, Onana è stato salutato in maniera calorosissima dai tifosi dell’Inter, con cui si era creata un’alchimia che poche volte si è vista in una singola stagione.

La prima stagione con la maglia dei Red Devils non è stata facile per Onana, finito più volte nell’occhio del ciclone a causa di alcune prestazioni non esaltanti. Criticato dai tifosi che invocavano il ritorno di De Gea, già nella scorsa stagione le prime timide voci su un possibile ritorno all’Inter erano iniziate a circolare, una sorta di Lukaku-bis che però non si è mai concretizzato. Onana ha fatto di necessità virtù, e già in questa prima parte di stagione è riuscito a mettersi alle spalle le critiche, risultando tra i migliori dello United in queste prime giornate. Nelle ultime ore, i rumours su un possibile ricongiungimento con Inzaghi sono tornate a circolare in maniera prepotente.

Onana e Inzaghi di nuovo insieme? Le novità di mercato

Dopo una stagione horror in cui il Manchester United ha mancato l’accesso alla Champions League qualificandosi ottavo, anche quest’anno i Red Devils hanno cominciato il campionato nel peggiore dei modi. Solo due vittorie in 7 partite, e 14° posto in classifica con soli 8 punti, sintomo di una crisi in quel di Manchester che non vuole saperne di terminare, nonostante i faraonici investimenti della proprietà negli ultimi anni. Sul banco degli imputati è finito ovviamente l’allenatore Ten Hag, con i tifosi che chiedono a gran voce il suo esonero.

Il Manchester United per sostituirlo ha contattato proprio il tecnico dell’Inter neo scudettata Simone Inzaghi, proponendogli un ricco contratto per prendere subito il comando della squadra. Due di picche da parte del tecnico piacentino, ma la sensazione è che l’assalto sia solo rimandato. Inzaghi non ha alcuna intenzione di lasciare l’Inter a stagione in corso ed ha un lungo contratto, ma se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile da parte dei Red Devils a fine stagione è difficile dire di no alla Premier League. A quel punto, Inzaghi ritroverebbe il suo portiere Onana e anche Christian Eriksen, il quale non ha mai avuto il piacere di allenarlo a causa dei problemi cardiaci che non gli hanno permesso di continuare a giocare in Serie A.